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“Siempre vivirás en nuestros corazones”: lamentan muerte de mujer en aparatoso accidente en Cidra

Yaryliz Maldonado Colón, de 34 años, era madre de cuatro hijos y trabajaba en el restaurante Malabares en dicho pueblo

31 de julio de 2026 - 12:21 PM

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Yaryliz Maldonado Colón, la mujer de 34 años que murió la madrugada de este viernes tras un accidente en un vehículo todoterreno en la PR-734. (Facebook Yaryliz Maldonado Colón)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La muerte de Yaryliz Maldonado Colón ha provocado tristeza entre sus familiares, amistades y compañeros de trabajo que hoy lamentan la partida de una mujer descrita como cariñosa, alegre y entregada a los suyos.

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Maldonado Colón, de 34 años y residente de Cidra, era madre de cuatro hijos y falleció en la madrugada de este viernes tras un accidente de tránsito ocurrido en la carretera 734, en el barrio Arenas de ese municipio.

Según el informe de la Policía, Maldonado Colón viajaba como pasajera en un vehículo todoterreno Polaris Slingshot del año 2016, color gris, cuando el conductor perdió el control e impactó un árbol en un área verde.

Tras el impacto, el conductor del vehículo fue transportado, con heridas de gravedad al Centro Médico en Río Piedras. En tanto, Maldonado Colón falleció en la escena, confirmó la Uniformada.

De la investigación preliminar de la Policía se desprende que el vehículo todoterreno era manejado a “una velocidad mayor” que no le permitió al conductor mantener el control y dominio del volante.

Tras conocerse la noticia, el restaurante Malabares, donde trabajaba la víctima, compartió un mensaje de duelo, describiéndola como una persona que dejó una marca especial en sus compañeros y clientes.

“Con profundo pesar, nuestra familia de Malabares se encuentra de luto por el fallecimiento de nuestra querida compañera Yaryliz Maldonado Colón, quien más que una compañera de trabajo fue parte de nuestra familia”, dijo el negocio en sus redes sociales.

En el mensaje, además, destacaron las cualidades que caracterizaban a Maldonado Colón, resaltando su forma de compartir con los demás, su alegría y la calidez con la que trataba a quienes coincidían con ella.

“Su calidez, su hermosa manera de hacer sentir bien a quienes la rodeaban y la alegría que compartía cada día dejaron una huella imborrable en nuestros corazones y en los de tantos clientes que tuvieron el privilegio de conocerla. Su recuerdo vivirá siempre entre nosotros y en cada momento compartido”, añadió el local.

En la publicación que está acompañada de una imagen de la víctima, el establecimiento puntualizó: “Nos unimos en oración por su familia, seres queridos y todos los que hoy sentimos su ausencia, pidiendo a Dios que nos conceda fortaleza, paz y consuelo en este difícil momento. Gracias, Yaryliz, por el cariño, las sonrisas y la luz que dejaste en nuestras vidas. Siempre vivirás en nuestros corazones. Descansa en paz”.

Además, la comunidad escolar de la Escuela Montessori Emérita León Candelas en Cayey también se unió al dolor de la familia y recordó a Yaryliz como una madre cuyo amor y entrega permanecerán en la memoria de sus hijos y de todos los que la conocieron.

“En estos momentos de profunda tristeza, elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda la fortaleza necesaria para afrontar esta ausencia, la paz que solo Él puede brindar y el consuelo que alivie sus corazones. Que el amor de familiares, amistades y de toda nuestra comunidad escolar les recuerde que no están solos en este difícil camino”, dijo la escuela.

Asimismo, una persona que conoció a la víctima expresó, en redes sociales, que es una noticia “triste para todos los que tuvimos el honor de conocerla y compartir con este gran ser humano”. “Una mujer luchadora, exepcional madre, amiga. Fue poco lo que pude compartir y me bastó para ver el gran corazón que tenías”.

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ACERCA DEL AUTOR
Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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