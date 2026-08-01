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¿Vas para la playa? Conoce cuáles no están aptas para bañistas este fin de semana

El DRNA señaló a dos populares playas que exceden los parámetros de Enterococos

1 de agosto de 2026 - 8:43 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La agencia estatal alertó a los bañistas. (El Nuevo Da)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alertó a los bañistas mantenerse fuera del agua en dos populares playas, tras detectar en los muestreos más recientes niveles de bacterias por encima de los parámetros establecidos.

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En sus redes sociales, el Programa de Monitoreo confirmó que se trata de la Playa Cabullón, en Ponce, y la Playita del Condado, en la zona turística de San Juan, cuyas pruebas reflejaron una alta concentración de Enterococos, bacteria que se encuentra principalmente en el tracto gastrointestinal humano y de los animales.

“A base de los resultados de los muestreos del 28 y 29 de julio, realizados en las playas que forman parte del Programa de Playas, las siguientes playas no son aptas para bañistas por exceder el ‘Beach Action Value’(BAV) para el parámetro de Enterococos, de 70 colonias/100 mL”, indicó.

El BAV es un límite de seguridad o valor de referencia recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA, en inglés) para medir la calidad del agua en las playas. En Puerto Rico, el DRNA lo utiliza para determinar si el agua es apta para los bañistas.

La agencia recordó al público que, luego de eventos de lluvia continuas, deben evitar entrar en contacto con cuerpos de agua debido a la proliferación de ese tipo de bacteria luego de ese tipo de evento atmosférico.

Cabe destacar que el Programa de Monitoreo de Playas realiza evaluaciones periódicas de la calidad del agua en distintas costas para informar a la ciudadanía sobre posibles riesgos antes de entrar al mar.

Tags
Breaking NewsDRNAPlayasPlayas de Puerto RicoEPACalidad del agua
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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