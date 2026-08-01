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Buscan a adolescente de 17 años reportado como desaparecido en Cayey

Alexander Torres Vélez fue visto por última vez el pasado 29 de julio en la urbanización Mansiones de Monte Verde

1 de agosto de 2026 - 9:21 AM

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Alexander Torres Vélez fue visto por última vez el pasado 29 de julio. (suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La Policía de Puerto Rico solicitó en la mañana de este sábado la ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero de un menor de 17 años que fue reportado como desaparecido en el municipio de Cayey.

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Según la información preliminar, el adolescente Alexander Torres Vélez fue visto por última vez durante la tarde del miércoles, 29 de julio, en la urbanización Mansiones de Monte Verde, en Cayey.

El joven fue descrito como de tez blanca, cinco pies y nueve pulgadas de estatura, 145 libras de peso, ojos marrones, cabello negro y con marcas en la frente.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta azul, pantalón corto negro, sandalias tipo chancletas y medias negras, indica el informe preliminar.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor a comunicarse con la División de Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas al 787-744-0322 o al 787-744-7252, extensiones 1253 y 1260.

También puede llamar de forma confidencial al 787-343-2020 o enviar información a través de la cuenta oficial de X (@PRPDNoticias) o la página oficial de la Policía de Puerto Rico en Facebook.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoSeguridadCayey CICPersona desaparecida
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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