Buscan a adolescente de 17 años reportado como desaparecido en Cayey

La Policía de Puerto Rico solicitó en la mañana de este sábado la ayuda de los ciudadanos para dar con el paradero de un menor de 17 años que fue reportado como desaparecido en el municipio de Cayey.

Según la información preliminar, el adolescente Alexander Torres Vélez fue visto por última vez durante la tarde del miércoles, 29 de julio, en la urbanización Mansiones de Monte Verde, en Cayey.

El joven fue descrito como de tez blanca, cinco pies y nueve pulgadas de estatura, 145 libras de peso, ojos marrones, cabello negro y con marcas en la frente.

Al momento de su desaparición vestía una camiseta azul, pantalón corto negro, sandalias tipo chancletas y medias negras, indica el informe preliminar.

La Policía exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero del menor a comunicarse con la División de Personas Desaparecidas (DIREPAPD) del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas al 787-744-0322 o al 787-744-7252, extensiones 1253 y 1260.