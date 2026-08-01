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Cuatro nuevas leyes ya tienen la firma de Jenniffer González: ¿qué incluyen?

Las medidas incluyen cambios a las normas de financiamiento político y penas de restitución por enriquecimiento ilícito

1 de agosto de 2026 - 9:55 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Gobernadora firma cuatro nuevas leyes . (Suministrada)
Yaritza Rivera Clemente
Por Yaritza Rivera Clemente
Periodista de Breaking Newsyaritza.rivera@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley cuatro medidas dirigidas a fortalecer la transparencia gubernamental, combatir la corrupción, modernizar el funcionamiento del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y agilizar la atención de controversias relacionadas con condominios.

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Entre las medidas firmadas se encuentra la Ley 154-2026, que enmienda la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas y el Código Municipal para aclarar las restricciones aplicables durante los periodos eleccionarios.

La nueva legislación establece con mayor precisión los límites sobre gastos de difusión pública durante las campañas, además de incluir excepciones para que el gobierno pueda continuar informando a la ciudadanía sobre servicios esenciales, emergencias y asuntos de interés público. También busca agilizar procesos administrativos para municipios cuyos alcaldes resulten reelectos.

Como parte del paquete de medidas, la gobernadora también firmó la Ley 155-2026, que enmienda el Código Penal para establecer como obligatoria la imposición de la pena de restitución a personas convictas por enriquecimiento ilícito cuando hayan obtenido el beneficio producto del delito.

Según la administración, esta medida busca fortalecer las herramientas legales contra la corrupción y permitir la reparación del daño causado al erario público.

Además, González Colón estampó su firma en la Ley 156-2026, que actualiza la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para atemperarla a la legislación vigente. Entre los cambios se eleva de $36,000 a $100,000 el umbral para que la Junta de Directores tenga que aprobar la adquisición de equipos, materiales y servicios, con el objetivo de agilizar la operación administrativa de la institución.

La cuarta medida, la Ley 157-2026, introduce cambios a la Ley de Condominios de Puerto Rico. La legislación transfiere al Tribunal de Primera Instancia la jurisdicción primaria exclusiva sobre controversias relacionadas con el régimen de propiedad horizontal y dispone la creación de salas especializadas para atender estos casos.

También establece requisitos mínimos de capacitación para agentes administradores y modifica procesos administrativos relacionados con la operación de condominios.

Además, la gobernadora dio paso a la Resolución Conjunta 43-2026, que designa el Parque Ventana al Mar, ubicado en la avenida Ashford en Condado, San Juan, con el nombre de “Doña Kate Donnelly”, en reconocimiento a su trayectoria de servicio y aportaciones a Puerto Rico.

La resolución ordena realizar las gestiones necesarias para instalar la rotulación oficial con el nuevo nombre del parque.

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Breaking NewsJenniffer GonzálezLa FortalezaLeyes laboralesCorrupciónCapitolioLegislatura
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Yaritza Rivera Clemente
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Periodista loiceña con más de ocho años de experiencia en prensa escrita. Trabajó para el periódico El Vocero cubriendo temas de "breaking news" y Legislatura. En sus años de experiencia, cubrió...
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