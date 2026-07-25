FURA continúa la búsqueda de pescador desaparecido en Ponce

En entrevista con El Nuevo Día, el teniente coronel Julio Marcano García, director de FURA, explicó que los esfuerzos para dar con el paradero del pescador continúan por tierra, mar y aire.

Indicó que previamente se halló un galón de gasolina que corresponde al bote del pescador. No obstante, agregó que esta semana se encontraron unas identificaciones suyas en el área de El Tuque, en el sector Las Cucharas. “Nosotros vamos a seguir con la búsqueda”, dijo.

Como parte de los esfuerzos para localizar al pescador, FURA, el Cuerpo de Vigilantes del DRNA, la Policía Municipal de Ponce y el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce trabajan en conjunto.

PUBLICIDAD

“El Cuerpo de Vigilantes del DRNA ha sido una mano amiga y siempre han estado con nosotros laborando”, indicó. “La búsqueda continúa durante el día y de noche el patrullaje marítimo también se hará. Estamos en comunicación con la Policía Municipal y el CIC”.

En el operativo, FURA tiene más de 10 efectivos en patrullajes marítimos y aéreos para intentar localizar al pescador. “Vamos a estar asistiendo hasta que el CIC nos diga”, agregó Marcano García a preguntas de este medio.

La Guardia Costera suspendió, en la noche del miércoles, la búsqueda por mar de Mangual Pérez. El pescador fue visto por última vez cuando salió en su bote “Ángel” y posteriormente fue reportado como desaparecido por su esposa Johanna Baerga de la Cruz.

Baerga de la Cruz dijo a las autoridades que, aunque desconocía la ruta que su esposo tenía previsto seguir, este solía pescar al sur de la isla Caja de Muertos y al este, hacia cayo Cabezos. Precisamente, la Guardia Costera enfocó sus esfuerzos en dicha zona, indicó la agencia en declaraciones escritas.

“Nos solidarizamos con la familia del señor Mangual en estos momentos tan difíciles”, señaló el comandante Matthew Romano, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la Guardia Costera.

En un informe divulgado el miércoles, la Policía incluyó la requisitoria de persona desaparecida y detalló que el sexagenario es de tez blanca, con una estatura de seis pies y tres pulgadas (6′3″), 236 libras de peso, con el cabello rapado y, al momento de su desaparición, vestía una camiseta verde, pantalón corto negro y chancletas.

PUBLICIDAD

La Uniformada exhortó a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Mangual Pérez a comunicarse de manera confidencial con la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2463 o 2464.