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Guardia Costera suspende búsqueda por mar de pescador reportado como desaparecido en Ponce

Eusebio Mangual Pérez, de 63 años, fue visto por última vez cuando abordó su bote

23 de julio de 2026 - 3:15 PM

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Personal de la Guardia Costera, de la Policía, y la OMME de Ponce, recuperaron un tanque de combustible y un contenedor con documentos de Eusebio Mangual Pérez. (Alex Figueroa Cancel)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Guardia Costera informó que suspendió, en la noche del miércoles, la búsqueda por mar de Eusebio Mangual Pérez, un pescador reportado como desaparecido desde el 18 de julio.

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Mangual Pérez, de 63 años, fue visto por última vez cuando zarpó en su bote, “Ángel”, desde una villa pesquera en Ponce. Su esposa, Johanna Baerga de la Cruz, sometió la querella de persona desaparecida.

Baerga de la Cruz dijo a las autoridades que aunque desconocía la ruta de pesca que Mangual Pérez tenía previsto seguir, este solía pescar al sur de la isla Caja de Muertos y al este, hacia cayo Cabezos.

Fue en esta zona donde se enfocaron los esfuerzos de búsqueda de la Guardia Costera, indicó la agencia en declaraciones escritas.

“Nos solidarizamos con la familia del señor Mangual en estos momentos tan difíciles”, señaló el comandante Matthew Romano, coordinador de la misión de búsqueda y rescate de la USCG, en el escrito.

La Guardia Costera resaltó que durante las operaciones de búsqueda uno de sus helicópteros localizó un tanque de combustible que flotaba a 25 millas náuticas al sur de Ponce; el tanque fue recuperado por un escampavías no especificado.

Eusebio Mangual Pérez, de 63 años y residente en el complejo de vivienda pública Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, fue reportado por su esposa, Johanna Baerga de la Cruz, quien indicó que vio a su esposo por última vez cuando salió a laborar desde la Villa Pesquera de ese municipio.
Eusebio Mangual Pérez, de 63 años y residente en el complejo de vivienda pública Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, fue reportado por su esposa, Johanna Baerga de la Cruz, quien indicó que vio a su esposo por última vez cuando salió a laborar desde la Villa Pesquera de ese municipio. (Suministrada)

La agencia añadió que su personal sostuvo conversaciones sobre el tanque de combustible con el dueño anterior de la embarcación “Ángel”, y que el equipo fue entregado a la Policía para continuar con la investigación.

También se informó que, durante las labores de búsqueda realizadas durante la mañana del miércoles, agentes de la Policía y personal de la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) recuperaron un contenedor con documentos personales de Mangual Pérez. El contenedor fue encontrado en la costa al oeste de la villa pesquera.

Según el informe de la agencia federal, el pasado sábado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) alertó a la Guardia Costera que la esposa de Mangual Pérez lo reportó como que no había regresado a puerto.

El hombre fue descrito como de tez trigueña, cabello negro, ojos color marrón, con una estatura de seis pies (6′0″) y un peso de 258 libras. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto tipo traje de baño color negro, camiseta deportiva color verde y sandalias de goma.

Su camioneta y el remolque de la embarcación fueron localizados por la Policía en el estacionamiento de la rampa para botes de la villa pesquera.

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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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