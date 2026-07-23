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Continúa la búsqueda de pescador reportado como desaparecido en Ponce

Eusebio Mangual Pérez, de 63 años, fue visto por última vez en su bote

23 de julio de 2026 - 8:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Eusebio Mangual Pérez fue visto por última vez el 18 de julio, cuando zarpó de la villa pesquera de Ponce. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Policía indicó que continúan buscando al pescador Eusebio Mangual Pérez, quien fue reportado como desparecido el 18 de julio de una villa pesquera en Ponce.

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Mangual Pérez, de 63 años y vecino del residencial Ernesto Ramos Antonini, fue visto por última vez cuando abordó a a las 4:44 p.m. su bote para salir a pescar, indicó su esposa Johanna Baerga de la Cruz.

El hombre fue descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, con una estatura de seis pies (6′0″) y un peso de 258 libras. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, camiseta deportiva color verde y sandalias de goma.

El hombre zarpó en la tarde del sábado de la villa pesquera en su embarcación, “Ángel”, de 19 pies de eslora.

Si usted tiene información que ayude a las Policía a localizar a Mangual Pérez, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.

También puede llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce al 787-284-4040, extensión 1510, o enviar mensajes a la cuenta de X de la Policía (@PRPDNoticias) y su portal en Facebook.

Eusebio Mangual Pérez, de 63 años y residente en el complejo de vivienda pública Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, fue reportado por su esposa, Johanna Baerga de la Cruz, quien indicó que vio a su esposo por última vez cuando salió a laborar desde la Villa Pesquera de ese municipio.
Eusebio Mangual Pérez, de 63 años y residente en el complejo de vivienda pública Ernesto Ramos Antonini, en Ponce, fue reportado por su esposa, Johanna Baerga de la Cruz, quien indicó que vio a su esposo por última vez cuando salió a laborar desde la Villa Pesquera de ese municipio. (Suministrada)
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Agustín Criollo Oquero
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Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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