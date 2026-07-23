Continúa la búsqueda de pescador reportado como desaparecido en Ponce

La Policía indicó que continúan buscando al pescador Eusebio Mangual Pérez, quien fue reportado como desparecido el 18 de julio de una villa pesquera en Ponce.

Mangual Pérez, de 63 años y vecino del residencial Ernesto Ramos Antonini, fue visto por última vez cuando abordó a a las 4:44 p.m. su bote para salir a pescar, indicó su esposa Johanna Baerga de la Cruz.

El hombre fue descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, con una estatura de seis pies (6′0″) y un peso de 258 libras. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, camiseta deportiva color verde y sandalias de goma.

El hombre zarpó en la tarde del sábado de la villa pesquera en su embarcación, “Ángel”, de 19 pies de eslora.

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Si usted tiene información que ayude a las Policía a localizar a Mangual Pérez, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.