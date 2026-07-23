Continúa la búsqueda de pescador reportado como desaparecido en Ponce
Eusebio Mangual Pérez, de 63 años, fue visto por última vez en su bote
23 de julio de 2026 - 8:07 PM
23 de julio de 2026 - 8:07 PM
La Policía indicó que continúan buscando al pescador Eusebio Mangual Pérez, quien fue reportado como desparecido el 18 de julio de una villa pesquera en Ponce.
Mangual Pérez, de 63 años y vecino del residencial Ernesto Ramos Antonini, fue visto por última vez cuando abordó a a las 4:44 p.m. su bote para salir a pescar, indicó su esposa Johanna Baerga de la Cruz.
El hombre fue descrito como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, con una estatura de seis pies (6′0″) y un peso de 258 libras. Al momento de su desaparición vestía un pantalón corto negro, camiseta deportiva color verde y sandalias de goma.
El hombre zarpó en la tarde del sábado de la villa pesquera en su embarcación, “Ángel”, de 19 pies de eslora.
Si usted tiene información que ayude a las Policía a localizar a Mangual Pérez, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.
También puede llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce al 787-284-4040, extensión 1510, o enviar mensajes a la cuenta de X de la Policía (@PRPDNoticias) y su portal en Facebook.
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