Hallan cuerpo en estado de descomposición en barrio de Río Grande
De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona
23 de julio de 2026 - 8:53 PM
23 de julio de 2026 - 8:53 PM
Un cuerpo en estado de descomposición fue localizado a las 6:21 de la tarde de este miércoles en una calle del barrio Las Dolores en Río Grande, informó la Policía.
El reporte preliminar señaló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en la calle Argentina del sector Villa Coquí.
Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo en una zona verde, cerca de una quebrada. De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona.
Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo están a cargo de la pesquisa.
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