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Hallan cuerpo en estado de descomposición en barrio de Río Grande

De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona

23 de julio de 2026 - 8:53 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La víctima no sufrió daño físico. (GFR MEDIA)
El cuerpo fue reportado a la Policía mediante una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Un cuerpo en estado de descomposición fue localizado a las 6:21 de la tarde de este miércoles en una calle del barrio Las Dolores en Río Grande, informó la Policía.

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El reporte preliminar señaló que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a las autoridades sobre una persona muerta en la calle Argentina del sector Villa Coquí.

Al llegar, los agentes localizaron el cuerpo en una zona verde, cerca de una quebrada. De momento, la Policía no cuenta con la identidad de la persona.

Agentes de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo están a cargo de la pesquisa.

Tags
Breaking NewsPolicía de Puerto RicoDivisión de HomicidiosCICRío GrandeSistema de Emergencia 9-1-1
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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