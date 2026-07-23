Localizan en buen estado a una de las dos adolescentes que desaparecieron de un hogar en Dorado
La Policía continúa con la búsqueda de Luneishka Lebrón, también de 16 años
23 de julio de 2026 - 9:06 PM
23 de julio de 2026 - 9:06 PM
Una de las dos adolescentes reportadas como desaparecidas de un hogar en Dorado, Esmaylin Rosa Durán (16 años) fue localizada en buen estado de salud en la tarde de este miércoles,
Sin embargo, la Policía continúa con la búsqueda de Luneishka Lebrón, también de 16 años, que fue reportada como desaparecida junto con Rosa Durán.
Según la Uniformada, Rosa Durán fue localizada en el residencial San José de San Juan.
Las adolescentes fueron reportadas el 8 de julio por dos trabajadoras sociales distintas del hogar Sweet Homes Facility en Dorado.
Lebrón fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5’2″), un peso de 145 libras, ojos color marrón y cabello negro con trenzas. La joven de 16 años tiene tatuajes en el lado derecho del cuello, un corazón debajo del ojo derecho, una constelación en el brazo derecho, y un búho y el número 381 en la mano derecha.
Al momento de su desaparición vestía camisa top negra, mahón corto y zapatillas deportivas.
Si usted tiene información que ayude a la Policía a localizar a Lebrón, puede llamar a la línea confidencial en el 787-343-2020, o comunicándose a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas en el 787-793-1234, extensiones 2463 y 2464.
Además, puede llamar al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Vega Baja o Bayamón en el 787-269-2424, extensiones 1610,1451 y 1452, o escribir través de la cuenta oficial de X en @PRPDNoticias o por Facebook.
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