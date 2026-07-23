Localizan en buen estado a una de las dos adolescentes que desaparecieron de un hogar en Dorado

Una de las dos adolescentes reportadas como desaparecidas de un hogar en Dorado, Esmaylin Rosa Durán (16 años) fue localizada en buen estado de salud en la tarde de este miércoles,

Sin embargo, la Policía continúa con la búsqueda de Luneishka Lebrón, también de 16 años, que fue reportada como desaparecida junto con Rosa Durán.

Según la Uniformada, Rosa Durán fue localizada en el residencial San José de San Juan.

Las adolescentes fueron reportadas el 8 de julio por dos trabajadoras sociales distintas del hogar Sweet Homes Facility en Dorado.

Lebrón fue descrita como de tez negra, con una estatura de cinco pies con dos pulgadas (5’2″), un peso de 145 libras, ojos color marrón y cabello negro con trenzas. La joven de 16 años tiene tatuajes en el lado derecho del cuello, un corazón debajo del ojo derecho, una constelación en el brazo derecho, y un búho y el número 381 en la mano derecha.

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Sún no se tiene rastro de Luneishka Lebrón, también de 16 años y reportada el mismo día por otra trabajadora social. (Suministrada)

Al momento de su desaparición vestía camisa top negra, mahón corto y zapatillas deportivas.