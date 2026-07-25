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Vuelve a tribunales: pequeñas empresas presentan demandas contra nuevos aranceles de Donald Trump

Buscan impugnar los gravámenes de dos dígitos impuesstos a 60 socios comerciales

25 de julio de 2026 - 3:41 PM

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Sede del Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos frente al edificio federal Jacob K. Javits, en Nueva York. (Mary Altaffer)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Nueva York— Los aranceles de Donald Trump volverán a los tribunales —otra vez.

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Dos demandas presentadas por pequeñas empresas impugnan los aranceles de amplio alcance anunciados el jueves por Trump, que imponen gravámenes de dos dígitos a 60 socios comerciales.

Los aranceles, aplicados en virtud del artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974 debido a lo que, según la Administración Trump, es la incapacidad de los países para impedir las importaciones producidas mediante trabajo forzoso, abarcan el 99 % de las importaciones estadounidenses. Los críticos afirman que el objetivo no es tanto impedir las importaciones procedentes del trabajo forzoso como sustituir los aranceles globales que Trump impuso el año pasado y que el Tribunal Supremo anuló en febrero. Estos nuevos aranceles entraron en vigor justo cuando expiraban los aranceles temporales del 10% a nivel mundial, que también habían sido impugnados ante los tribunales.

La empresa de juguetes educativos Learning Resources, que participó en la demanda sobre aranceles que ganó ante el Tribunal Supremo, presentó el viernes una nueva demanda junto con otras pequeñas empresas ante el Tribunal de Comercio Internacional en relación con la actual ronda de aranceles.

La segunda demanda fue presentada por Burlap and Barrel, una empresa de especias con sede en Nueva York, y Collective Horology, un minorista de relojes con sede en Ventura, California. Están representados por Liberty Justice Center, un grupo de defensa libertario.

Ambas demandas sostienen que el Gobierno no ha fundamentado adecuadamente sus argumentos contra cada una de las economías en cuestión ni ha explicado cómo los aranceles eliminarán la práctica específica por la que se imponen, tal y como exige el artículo 301.

Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images)La manifestación, conocida en los libros de historia como el "Boston Tea Party", estuvo encabezada por los llamados Boston Boys y los Hijos de la Libertad y fue el preludio a la fundación de Estados Unidos de América. Arriba una ilustración de The Boston Tea Party, 1846; por Currier, N. (1813-88) e Ives, J.M. (1824-95); Yale University Art Gallery, New Haven, CT, USA; American, libre de derechos.En 2018, inició la guerra arancelaria de Estados Unidos contra China y otros países. Una de las primeras medidas fue imponer nuevos aranceles a las importaciones de acero y aluminio, 25% y 10%, respectivamente, afectando a aliados clave como Canadá, México y la Unión Europea. (AP Photo/Ferdinand Ostrop, File)
1 / 12 | Las guerras de aranceles más sonadas de la historia . Corría el mes de diciembre de 1773 cuando cansados de los aranceles a la importación de bienes, los colonos de las nuevas tierras en América declararon un boicot a los bienes producidos en Gran Bretaña, particularmente el té. (Photo by Time Life Pictures/Mansell/Time Life Pictures/Getty Images) - Archivo

“El trabajo forzoso es moralmente indefendible, pero un objetivo importante no da al Gobierno permiso para ignorar la ley”, afirmó Sara Albrecht, presidenta y directora ejecutiva del Liberty Justice Center. “El Gobierno dejó que expirara un arancel general y lo sustituyó inmediatamente por otro en virtud de una ley diferente. Cambiar la ley no cambia la legislación”.

La Casa Blanca no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Los expertos afirman que podría resultar más difícil impugnar con éxito la actual ronda de aranceles que las anteriores. Trump recurrió a la Sección 301 para imponer aranceles elevados a China durante su primer mandato, y estos resistieron los recursos judiciales.

A diferencia de los aranceles previstos en el artículo 122, que expiraron el viernes, “estos aranceles se mantendrán vigentes a largo plazo”, afirmó el abogado Patrick Childress, socio del bufete Holland & Knight y antiguo funcionario de comercio de Estados Unidos.

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