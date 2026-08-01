Se empata el récord de máxima temperatura registrada en San Juan

La zona de San Juan registró, este sábado, una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit, lo que empató el récord que se estableció en 1980.

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó el dato mediante una publicación en su cuenta de X.

La agencia meteorológica había alertado esta mañana sobre índices de calor que podían superar los 100°F en sectores urbanos y de menor elevación durante el sábado.

Asimismo, el SNM indicó que julio de este año fue confirmado como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan, con una temperatura promedio de 85.2°F.

En 26 de los 31 días de julio, las temperaturas máximas registradas en la estación igualaron o superaron los 90°F.

Durante el mes también se registraron dos rachas prolongadas de temperaturas de al menos 90 grados: una de 12 días consecutivos, entre el 9 y el 20 de julio, y otra que comenzó el día 22 y terminó el 31 de julio.

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El mes también ha sido el más seco registrado en la estación de San Juan del SNM, en sus 128 años de recopilación de datos atmosféricos.

Julio cerró con una precipitación total de apenas 0.54 pulgadas de lluvia, en medio de una sequía que continúa reduciendo los niveles de los embalses y que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia.