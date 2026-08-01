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Se empata el récord de máxima temperatura registrada en San Juan

La zona registró una temperatura de 93 grados, lo que también ocurrió en 1980

1 de agosto de 2026 - 4:31 PM

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El SNM indicó que julio de este año fue confirmado como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan, con una temperatura promedio de 85.2°F. (Ross D. Franklin)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La zona de San Juan registró, este sábado, una temperatura máxima de 93 grados Fahrenheit, lo que empató el récord que se estableció en 1980.

RELACIONADAS

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó el dato mediante una publicación en su cuenta de X.

La agencia meteorológica había alertado esta mañana sobre índices de calor que podían superar los 100°F en sectores urbanos y de menor elevación durante el sábado.

Asimismo, el SNM indicó que julio de este año fue confirmado como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan, con una temperatura promedio de 85.2°F.

En 26 de los 31 días de julio, las temperaturas máximas registradas en la estación igualaron o superaron los 90°F.

Durante el mes también se registraron dos rachas prolongadas de temperaturas de al menos 90 grados: una de 12 días consecutivos, entre el 9 y el 20 de julio, y otra que comenzó el día 22 y terminó el 31 de julio.

El mes también ha sido el más seco registrado en la estación de San Juan del SNM, en sus 128 años de recopilación de datos atmosféricos.

Julio cerró con una precipitación total de apenas 0.54 pulgadas de lluvia, en medio de una sequía que continúa reduciendo los niveles de los embalses y que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia.

La red científica World Weather Attribution advirtió el miércoles que el hielo en Groenlandiase derritió 17 veces más rápido que la media histórica entre el 15 y el 21 de mayo, como consecuencia de una ola de calor récord que también afectó a Islandia.Un trozo de hielo sucio con forma de oso flotando en el fiordo de Scoresby, al este de Groenlandia. Los datos de 2025 se han comparado con la media de deshielo durante el periodo entre 1980 y 2010.Un barco navega por las aguas congeladas en las afueras de Nuuk, Groenlandia. Según aseguran los científicos, el Ártico se calienta cuatro veces más rápido que el resto del mundo.
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ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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