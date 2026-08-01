Mueren 13 personas tras estrellarse avioneta en el sur de Perú

Una avioneta se estrelló el sábado en el sur de Perú, causando la muerte de 13 personas que se dirigían a una zona turística, indicaron las autoridades locales.

La aeronave de la empresa privada Aerodiana partió desde el aeropuerto de Pisco y se precipitó en la zona de Pueblo Viejo donde se encuentra la reserva arqueológica de Nasca, informó en un comunicado la municipalidad de esa localidad.

Según ese cabildo, la aeronave debía realizar un “vuelo turístico” sobre las Líneas y Geoglifos de Nasca.

Las autoridades no han revelado la identidad ni origen de los turistas fallecidos ni de los tripulantes de la aeronave.