Ola de calor trae temperaturas récord y un mayor riesgo de incendios forestales en Estados Unidos

El oeste de Estados Unidos se preparaba para unas temperaturas récord, ya que una ola de calor azotaba amplias zonas de la región, lo que provocó que se emitieran avisos para que la población permaneciera en sus hogares y aumentó el riesgo de incendios forestales en zonas que ya se encontraban secas o en llamas.

Una cresta de alta presión está reteniendo el calor cerca del suelo —lo que se conoce como “cúpula de calor”— desde Arizona hasta Montana, aunque la buena noticia es que será relativamente efímera, según han indicado los meteorólogos del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

El sábado, la región se vio afectada por una ola de calor peligrosa y varias alertas, y el SNM pronosticó para ese mismo día una máxima de 115 grados Fahrenheit (°F) en Las Vegas, la temperatura más alta del año. Se esperaba que Phoenix alcanzara los 116 °F, mientras que en El Centro, California, se preveía que se batiera un récord con 118 °F. Incluso se esperaba que algunas zonas de Montana sufrieran un calor abrasador, con una previsión récord de 104 °F para el sábado era de 10 grados por encima de lo habitual, y los meteorólogos advertían de un calor peligroso hasta el domingo, día en el que se espera que la máxima alcance los 114°F, según ha indicado Morgan Stessman, meteorólogo del SNM.

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Las temperaturas mínimas nocturnas, que oscilarán entre los 80 altos y los 90 bajos, harán que la situación sea especialmente peligrosa, ya que no permiten que el cuerpo de las personas se recupere. “Simplemente no hay alivio durante la noche”, afirmó Stessman.

Se instaba a la gente a quedarse en casa y a mantenerse hidratada.

Una persona se sienta a la sombra de los árboles en un parque casi vacío de Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026. (Foto AP/Jae C. Hong) (Jae C. Hong)

Se acercan a temperaturas récord

El récord de agosto en Las Vegas es de 116°F , mientras que la temperatura máxima registrada fue de 120°F en julio de 2024, que también fue el verano más caluroso de la historia, según Stessman.

En Montana, toda la zona este del estado se encontraba el sábado bajo una alerta por calor extremo, aunque para el domingo gran parte del estado registrará temperaturas en los 70, según ha indicado el meteorólogo del SNM, Jeff Kitsmiller.

Great Falls se encaminaba hacia una temperatura máxima récord de 104°F , que superaría su récord anterior de 101°F, mientras que se esperaba que Helena igualara o superara su récord de 102°F, afirmó.

Aun así, no es tan grave como la ola de calor de mediados de julio, cuando algunas zonas batieron récords históricos, entre ellas Billings, que alcanzó los 111°F el 12 de julio, según explicó Kitsmiller.

“Aquella fue una ola de calor poco habitual”, dijo. “Esta es normal para esta época del año”.

La Montana Rescue Mission, un albergue para personas sin hogar de Billings, abrió sus puertas el sábado antes de lo habitual para ofrecer refugio ante unas temperaturas que podrían alcanzar los 106°F. Se esperaba la llegada de decenas de personas a lo largo del día, y el albergue tenía previsto ofrecer cena, camas y desayuno, según informó una recepcionista.

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Las cuatro piscinas y las tres zonas de juegos acuáticos del Departamento de Parques y Ocio de Great Falls estaban abarrotadas de gente que intentaba combatir el calor, según explicó Katy Houseman, que trabaja en uno de los centros de ocio de la ciudad.

“Sin duda, están yendo a las piscinas y a las zonas de juegos acuáticos al aire libre, y luego intentan refugiarse en lugares con aire acondicionado”, dijo Houseman. “Hoy hace muchísimo, muchísimo calor”.

Una pequeña piscina de plástico se llena de agua para que los niños se refresquen en un campo de fútbol en Los Ángeles, el viernes 31 de julio de 2026. (Foto AP/Jae Chong) (Jae C. Hong)

Aumenta el riesgo de incendios forestales

Los meteorólogos advertían de que esta ola de calor, unida a la sequía provocada por las altas temperaturas de los últimos días, aumentará el riesgo de incendios forestales en todo el oeste del país.

“Sin duda, eso nos preocupa” en Montana, donde ya hay incendios activos y se prevén fuertes vientos para el fin de semana, afirmó Kitsmiller, quien añadió que la mayor parte del estado se encontraba bajo una alerta de bandera roja.

En Nevada, “con la llegada de esta ola de calor, hemos perdido parte de la humedad que teníamos; por ejemplo, la humedad relativa por la tarde ha bajado hasta valores de un solo dígito en bastantes lugares”, afirmó Stessman.

El Servicio Forestal de Estados Unidos ha informado de que existe un riesgo elevado de incendios forestales hasta el domingo en la mayor parte del sur de California, salvo en la zona costera.

El calor extremo y la sequía también han creado las condiciones propicias para la aparición de incendios forestales peligrosos en el noroeste del Pacífico.

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, declaró el sábado el estado de emergencia después de que unas temperaturas inusualmente altas y fuertes vientos agravaran los incendios forestales sin precedentes que asolaban todo el estado. Asimismo, prohibió la mayoría de las quemas al aire libre y agrícolas hasta finales de septiembre.

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La proclamación de Ferguson entró en vigor antes de que el SNM emitiera una alerta “Bandera Roja” sin precedentes por una “situación especialmente peligrosa”, que calificó el riesgo meteorológico como “extremo” en todo el este de Washington. En estos momentos, más de 312 millas cuadradas están ardiendo en 12 grandes incendios.

También se ha emitido una alerta de bandera roja para el este de Oregón, donde los equipos de extinción están luchando contra varios grandes incendios forestales, entre ellos el incendio del “Rowe Creek Complex”, que ha alcanzado una extensión de 490 millas cuadradas y está controlado en un 57%.

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Cambio climático exacerba las olas de calor

El cambio climático provocado por la quema de carbón, petróleo y gas natural está provocando olas de calor más intensas, de mayor alcance y más prolongadas, lo que da lugar a sequías más intensas y contribuye a que los incendios forestales sean más extensos y destructivos.

También se prevé que el clima de este año se vea afectado por El Niño, un fenómeno natural de calentamiento del Pacífico ecuatorial que altera los patrones meteorológicos y provoca picos de temperatura en todo el mundo.