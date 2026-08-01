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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Denuncian aprobación expedita y sin participación ciudadana a consulta de ubicación de Esencia

Organizaciones y líderes ambientales reclamaron que el aval de la OGPe a esta fase no es una autorización para construir, mientras los desarrolladores defendieron que el proyecto sigue adelante “en pleno cumplimiento legal”

1 de agosto de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Esencia contempla impactar 2,059 cuerdas de terreno e incluirá 500 habitaciones y suites de hoteles de lujo, 1,200 residencias privadas entre villas, casas y condominios, comercios y restaurantes, entre otras instalaciones. (Jorge A Ramirez Portela)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Vecinos, líderes ambientales y organizaciones denunciaron este sábado la rapidez y falta de participación ciudadana del proceso que resultó en la aprobación de la consulta de ubicación del proyecto Esencia, en Cabo Rojo, mientras persisten preocupaciones por el impacto que tendría el desarrollo en el ecosistema y la disponibilidad de agua para abastecerlo.

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Génesis Ibarra Vázquez
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Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
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