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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Denuncian aprobación expedita y sin participación ciudadana a consulta de ubicación de Esencia
Organizaciones y líderes ambientales reclamaron que el aval de la OGPe a esta fase no es una autorización para construir, mientras los desarrolladores defendieron que el proyecto sigue adelante “en pleno cumplimiento legal”
1 de agosto de 2026 - 5:00 PM