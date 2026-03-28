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Miles de personas salen a la calle a protestar contra el megaproyecto Esencia

La marcha partió desde el Parque Sixto Escobar hacia La Fortaleza en el Viejo San Juan

28 de marzo de 2026 - 11:45 AM

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La marcha nacional “Pa’ la calle contra Esencia” salió a las 11:45 a.m. (adriana.diaz@gfrmedia.com)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

Desde diferentes puntos de Puerto Rico, miles de personas coincidieron este sábado en San Juan para protestar contra el megaproyecto hotelero y de vivienda Esencia que se quiere construir en Cabo Rojo, al que organizaciones, científicos y la academia, entre otros sectores, le atribuyen impactos ambientales adversos.

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La marcha nacional “Pa’ la calle contra Esencia salió a las 11:45 a.m. desde el Parque Sixto Escobar, en Puerta de Tierra, para hacer una parada en el lado norte del Capitolio y finalizar en La Fortaleza, en Viejo San Juan..

La protesta fue principalmente convocada por La Coalición Defiende a Cabo Rojo, compuesta por entidades comunitarias, científicas y culturales, las cuales desde hace varias semanas urgieron a unirse a la manifestación bajo el lema “Esta lucha es por la vida”.

La organización Sea Grant Puerto Rico fue otra de las que se movilizó al evento al plantear, el jueves, que “el megaproyecto de residencia-turístico ocuparía la zona de Los Pozos en Cabo Rojo, obstruyendo el derecho a su libre acceso, perturbando y afectando la flora y fauna del lugar, e inclusive la posible destrucción de artefactos arqueológicos”.

El año pasado, durante unas concurridas vistas públicas, se levantaron cuestionamientos y preocupaciones hacia los desarrolladores de Esencia. En diciembre, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque con ciertas condiciones que deben completarse durante su construcción.

A lo largo de las audiencias que la OGPe organizó en marzo, ciudadanos y representantes de organizaciones denunciaron lo que describieron como el impacto social y ecológico del proyecto en el barrio Boquerón y su presunta incompatibilidad con los recursos naturales disponibles, en ámbitos como la conservación de la flora y fauna, la demanda proyectada de agua potable y la geología costera.

La inversión total para el desarrollo del complejo se estimó en $2,684 millones, con la proyección de crear 17,000 empleos en su fase de construcción y unos 3,000 permanentes.

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Mantente conectado a elnuevodía.com para la ampliación de esta historia.

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Cabo Rojo Viejo San JuanProtestasLa Fortalezaambiente
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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