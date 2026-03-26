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Concejalas municipales de Nueva York encabezan protesta en contra del proyecto Esencia

Se oponen a la iniciativa hotelera y residencial propuesta para el municipio de Cabo Rojo

26 de marzo de 2026 - 5:58 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al centro, la concejala municipal boricua de Nueva York, Alexa Avilés. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Washington D.C. - Funcionarios electos y activistas efectuaron una protesta en Manhattan, Nueva York, en contra del proyecto hotelero y de vivienda Esencia que se quiere construir en el municipio de Cabo Rojo y que consideran un atentado contra el ambiente de esa ciudad en el suroeste de Puerto Rico.

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La concejala municipal boricua de Nueva York, Alexa Avilés, quien encabezó la protesta frente a una oficina de JPMorgan Chase, dijo que se propone presentar una resolución de rechazo al proyecto.

“Puerto Rico –nuestro valioso ecosistema, nuestras casas y nuestro patrimonio– no es un patio de recreo para los ricos. Cabo Rojo es un lugar al que muchos llaman hogar. Es el hábitat natural de decenas de especies de plantas y animales en peligro de extinción”, indicó la concejala, según un comunicado de prensa.

Avilés teme que el proyecto –que persigue construir 1,200 unidades de vivienda y unas 500 habitaciones de hotel– dañe el ambiente local y desplace a familias.

“El Proyecto Esencia es la estrategia habitual de las grandes inmobiliarias de Nueva York: arrasar con las comunidades de clase trabajadora para servir a los intereses de los ultraricos”, agregó Avilés.

Su colega boricua Tiffany Cabán argumentó que “mientras los puertorriqueños siguen sufriendo abandono, explotación y opresión a manos del gobierno de Estados Unidos, los promotores inmobiliarios y los bancos con sede en Nueva York están gastando cientos de millones de dólares en la construcción de una ciudad privada de ultralujo que excluirá a los puertorriqueños de a pie”.

En diciembre pasado, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) aprobó la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto, aunque con ciertas condiciones.

Los manifestantes indicaron que grupos en defensa del ambiente han acentuado que el proyecto puede tener efectos adversos sobre “343 especies de flora (11 en peligro de extinción) y 158 especies de fauna (24 en peligro de extinción)”.

“JPMorgan Chase abandonó al pueblo de Puerto Rico en 1999 solo para regresar ahora y financiar un asentamiento extractivo, destructivo y exclusivo para multimillonarios evasores de impuestos”, afirmó, por su parte, el sindicalista David Galarza, portavoz de la organización Nueva York Contra Esencia.

La coalición de funcionarios electos y activistas que participó de la manifestación del jueves se propone continuar la protesta el viernes. Mientras, organizaciones y ciudadanos en Puerto Rico se preparan para manifestarse contra el proyecto el sábado, en una protesta desde la playa El Escambrón, en San Juan, hasta La Fortaleza.

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Puerto RicoCabo Rojo Diáspora boricuaNueva York
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