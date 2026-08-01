Ataque masivo: Rusia bombardea capital ucraniana con misiles balísticos y drones

Kiev, Ucrania— Rusia lanzó durante la noche del viernes al sábado un intenso ataque con misiles balísticos y drones que causó la muerte de al menos nueve personas y dejó 33 civiles heridos en la capital ucraniana, Kiev, según informaron las autoridades.

Los ataques se producen tras una importante ofensiva rusa llevada a cabo dos días antes, en la que murieron al menos 10 personas y más de 50 resultaron heridas en distintos puntos de Ucrania, en un momento en el que Moscú parece querer aprovechar la grave escasez de sistemas de defensa antimisiles balísticos suministrados por Occidente a Kiev. El implacable ciclo de ataques reduce las posibilidades de alcanzar una solución diplomática a la invasión que Rusia lleva más de cuatro años perpetrando contra su país vecino.

Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

Víctimas mortales y daños en toda Kiev

Un edificio residencial de cinco plantas situado en el distrito de Solomianskyi de la ciudad sufrió daños por la caída de escombros y se produjo un incendio. Los equipos de rescate evacuaron a 35 personas de las plantas superiores del edificio; dos personas fallecieron y se han registrado ocho heridos, entre ellos dos niños, según el servicio estatal de emergencias de Ucrania.

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En el distrito de Darnytskyi, en Kiev, siete personas perdieron la vida y otras 14 resultaron heridas tras el ataque, que provocó incendios y daños en viviendas, vehículos y un edificio administrativo no residencial, según informaron los servicios de emergencia.

Por otra parte, los servicios de emergencia extinguieron un incendio en un edificio no residencial del distrito de Shevchenkivskyi, en la capital. No se ha facilitado más información sobre las noticias anteriores del alcalde del distrito, según las cuales había personas atrapadas en otro edificio residencial.

Se han registrado daños en edificios comerciales y residenciales en otros dos barrios de la ciudad.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania afirmó que la embajada de su país en Kiev sufrió daños cuando unos misiles impactaron en las inmediaciones durante la noche.

Personal de los servicios de emergencia trabaja para extinguir un incendio tras los ataques con misiles rusos en Kiev, Ucrania, el sábado 1 de agosto de 2026. (Foto AP/Efrem Lukatsky) (Efrem Lukatsky)

El Ministerio de Defensa de Rusia afirmó el sábado que había lanzado un “ataque masivo” contra «las instalaciones del complejo militar-industrial ucraniano y los centros logísticos de Kiev».

Zelensky insta a reforzar la defensa aérea

El presidente Volodymyr Zelensky ha insistido a Estados Unidos y a otros socios occidentales en la necesidad de que Ucrania cuente con más sistemas de defensa antimisiles balísticos Patriot para hacer frente a los ataques con misiles procedentes de Rusia.

“Cada lote de misiles interceptores balísticos salva la vida de nuestra gente. Y cada noche que pasamos sin ellos se traduce en más víctimas”, escribió en X tras los últimos ataques.

El líder ucraniano declaró el viernes por la noche que había hablado con el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, y que habían comentado una reunión celebrada a principios de esta semana en Washington con el presidente Donald Trump, que Zelensky calificó de “positiva y productiva”.

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“Los ataques aéreos rusos contra nuestro país continúan y la defensa aérea, en concreto los misiles interceptores de los sistemas Patriot contra misiles balísticos, sigue siendo una prioridad absoluta”, afirmó Zelensky el viernes en una publicación en Telegram.

En la cumbre de la OTAN celebrada en Ankara en julio, Trump afirmó que Estados Unidos concedería a Ucrania una licencia para fabricar sistemas Patriot, pero el viernes, durante una reunión del Consejo de Ministros celebrada en la residencia presidencial de Camp David, en Maryland, pareció distanciarse de ese compromiso al afirmar que aún no había tomado una decisión definitiva al respecto.

Ataques cada vez más frecuentes

Desde un refugio en el sótano donde se había puesto a salvo cuando sonó una segunda alarma aérea que anunciaba otra oleada, Liudmyla Nakonechna, de 64 años, describió cómo la despertaron unas fuertes explosiones a la 1:30 de la madrugada.

«Salí corriendo al pasillo y estaba allí de pie cuando la puerta del baño salió disparada de sus bisagras y me golpeó en la pierna», contó Nakonechna, cuya salud es delicada tras haberse sometido a un tratamiento contra el cáncer. “Oí el ruido de cristales rompiéndose. Mi balcón quedó cubierto de cristales y quedó completamente destrozado, mientras que las ventanas de mi dormitorio también saltaron por los aires’.

Nakonechna no se había refugiado en ningún refugio desde la invasión a gran escala de Rusia el 24 de febrero de 2022, pero la tensión se le hizo insoportable, según explicó.