España instala barrera marítima en la frontera de Ceuta con Marruecos

Ceuta, España— España instaló este sábado una barrera de 1,600 pies en la frontera marítima entre su territorio norteafricano de Ceuta y el vecino Marruecos, después de que decenas de miles de migrantes cruzaran la frontera a principios de esta semana.

Al menos 67 migrantes fallecieron, entre ellos algunos que se ahogaron y otros que perdieron la vida en una estampida al intentar cruzar un rompeolas, según informó el sábado el Gobierno español.

La llegada repentina de entre 50,000 y 60,000 migrantes al territorio el jueves y el viernes desencadenó una crisis humanitaria y reavivó el debate sobre la inmigración en Europa y fuera de ella, aunque la mayoría de los migrantes regresaron poco después.

Los detractores del Gobierno socialista español, sobre todo políticos de derecha y de extrema derecha, se hicieron eco de las impactantes imágenes de las multitudes que irrumpían en Ceuta, situada en el estrecho de Gibraltar, a la entrada del mar Mediterráneo, y que es posesión española desde 1580. La política migratoria de España se ha centrado en regularizar a los trabajadores indocumentados que entraron en el país antes de 2026 para impulsar su economía, en contraste con las políticas antimigratorias y a favor de las deportaciones promovidas en gran parte de la Unión Europea (UE) y en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, criticó duramente la reacción de algunos líderes de la UE ante los acontecimientos de Ceuta y afirmó que las peticiones para que se suspenda la pertenencia de España al espacio Schengen, sin fronteras, estaban «motivadas por prejuicios, noticias falsas, ignorancia o intereses políticos». A pesar de la crisis de Ceuta, en los últimos años España ha registrado un menor número de inmigrantes ilegales que cruzan a su territorio que sus vecinos mediterráneos, Italia y Grecia.

El sábado por la mañana, un pequeño grupo de migrantes que llegó a nado a la playa urbana del Tarajal, en Ceuta, fue recibido por soldados que los escoltaron hasta cruzar la frontera.

1 / 14 | En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos. Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. - Antonio Sempere 1 / 14 En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. Antonio Sempere Compartir

“Somos implacables con quienes infringen la ley”, declaró a los periodistas el ministro del Interior español, Fernando Grande-Marlaska.

Cuando se le preguntó cómo había podido producirse la intrusión, teniendo en cuenta las estrictas medidas de seguridad a ambos lados de la frontera, y si Marruecos suponía una amenaza para Ceuta, Marlaska salió en defensa del Gobierno de Rabat.

“Los acontecimientos requieren una evaluación por parte de España y Marruecos”, afirmó. Pero fue precisamente la cooperación con sus vecinos lo que permitió a España “revertir la situación en 24 horas”.

“Marruecos no supone una amenaza para Ceuta ni para el resto de España. Es un socio de confianza”, afirmó Marlaska.

Líderes de la UE piden respuesta coordinada

Otros países de la UE han solicitado que se celebren conversaciones urgentes y que se dé una respuesta coordinada a la situación en Ceuta.

“No podemos permitir que los cruces masivos e incontrolados, la instrumentalización de la migración u otras amenazas híbridas generen la percepción de que es posible entrar ilegalmente en la Unión Europea. Que la entrada ilegal de un migrante pueda convertirse en una estancia legal”, se afirma en una carta dirigida a altos cargos de la UE, publicada el sábado por la oficina del primer ministro danés. “Tal percepción fomentaría nuevos intentos, socavaría la confianza en nuestra política común de migración y tendría repercusiones para todos los Estados miembros”.

PUBLICIDAD

Los líderes de Italia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, la República Checa, Estonia, Finlandia, Alemania, Grecia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, los Países Bajos, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia y Suecia firmaron la carta en la que se solicita a la actual Presidencia irlandesa de la UE que convoque una videoconferencia de ministros del Interior.

Sánchez también solicitó una videoconferencia de los ministros del Interior de la UE para “permitirnos establecer una respuesta común ante situaciones de este tipo y reafirmar que la seguridad de nuestras fronteras exteriores es una responsabilidad compartida por todos los Estados miembros, y no solo por aquellos que se encuentran en primera línea de la Unión”.

¿Dónde está Ceuta? Mapa revela cómo miles de migrantes nadaron desde Marruecos Esta es una de las rutas que han tomado.

Italia ha amenazado con suspender el acuerdo de Schengen sobre fronteras abiertas con España y ha vuelto a imponer controles fronterizos a las personas que llegan desde España por vía aérea y marítima. Sin embargo, Ceuta no forma parte del espacio Schengen, por lo que se realizan controles fronterizos al viajar desde el enclave hacia la España peninsular u otros países europeos del espacio Schengen.

“En el contexto internacional actual, la Unión Europea no puede permitirse este tipo de reacción egoísta, polarizadora e ilegal”, escribió Sánchez en su carta.

Regresan a Marruecos

El sábado, cientos de migrantes siguieron regresando a Marruecos. Hambrientos y enfadados, algunos descalzos o sin camiseta y otros con heridas visibles, afirmaron que abandonaban Ceuta tras lo que describieron como un trato degradante en el lado español de la frontera.

Los migrantes recorrieron a pie un extenso tramo de rompeolas antes de entrar en Marruecos a través de una pequeña brecha en la valla fronteriza. La mayoría de los migrantes eran marroquíes, mientras que un número menor procedía del África subsahariana.

PUBLICIDAD

“Decidí volver por mi cuenta”, afirmó Ouail Lamzeiz. “Pasé ocho días en Ceuta y estaba a punto de conseguir una cama en el centro de acogida, pero llevaba días sin comer. Ni siquiera los marroquíes que estaban allí me ayudaron”, añadió, mostrando un documento que respaldaba su relato.

Los migrantes afirmaron que pasaban las noches durmiendo en los bosques de los alrededores de Ceuta porque no encontraban refugio, y que a menudo se peleaban por la comida.

Othmane El Merzoug pidió a unos transeúntes que le dejaran hacer una llamada para ponerse en contacto con su familia y pedirles que le enviaran dinero para el viaje de vuelta a su ciudad natal, situada a unas 189 millas de la frontera.

Migrantes huyen de la policía española tras cruzar desde Marruecos al enclave español de Ceuta, el viernes 31 de julio de 2026. (Foto AP/Antonio Sempere) (Antonio Sempere)

La vida en la frontera se vio alterada

A lo largo de la playa del Tarajal, en Ceuta, la mayoría de los bañistas hacían caso omiso de las oleadas de migrantes que se dirigían hacia la frontera.

Mohamed Abdelatif, de 21 años y residente en Ceuta, afirmó que la avalancha en la frontera había alterado la paz de la ciudad.

“La verdad es que no está bien”, dijo Abdelatif, antes de meterse en el agua con su novia.

Para llegar a Ceuta, en la costa norte de África, los migrantes suelen cruzar a nado desde la localidad marroquí de Fnideq, recorriendo unas 3 millas hasta alcanzar territorio español. En respuesta a esta afluencia, España ha desplegado sus fuerzas armadas y efectivos policiales adicionales en Ceuta. En el lado marroquí, las fuerzas de seguridad se han enfrentado a los migrantes. Las autoridades utilizaron cañones de agua, gas lacrimógeno y disparos de advertencia para intentar hacer retroceder a los migrantes.

PUBLICIDAD

El sábado, la carretera que une Fnideq con el paso fronterizo mostraba las huellas de los disturbios. A lo largo de la carretera había vehículos calcinados, mientras que el olor acre a humo aún flotaba en el aire. Los cañones de agua seguían apostados en las inmediaciones.

“La vida en esta ciudad se ha visto alterada a raíz del incidente fronterizo”, afirmó el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. “El retorno de las personas ha comenzado de forma satisfactoria, pero el proceso debe completarse”.