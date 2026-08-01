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Organizaciones de derechos humanos estiman que 100,000 personas se desplazaron hacia la frontera con Ceuta

Marruecos mantiene silencio oficial sobre la más grave crisis migratoria del país

1 de agosto de 2026 - 2:15 PM

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El Ejército español ha estado actuando a pie de playa en la zona fronteriza del Tarajal para impedir el acceso de más personas por el mar. (JALAL MORCHIDI)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Organizaciones de derechos humanos marroquíes estimaron este sábado que unas 100,000 personas se desplazaron hacia la frontera norte de Marruecos con intención de cruzar a Ceuta y denunciaron el “rotundo fracaso” de las políticas de Rabat y el uso político de la migración como elemento de presión.

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Marruecos mantiene silencio oficial sobre la más grave crisis migratoria del país, que estalló el jueves, cuando 60,000 migrantes entraron de forma irregular en Ceuta, en su mayoría jóvenes, aunque también familias y menores, incluidos bebés. Un drama que, según estiman las autoridades españolas, ha dejado al menos 67 muertos.

En un crítico comunicado, la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH, izquierdista y la más influyente del país) afirma que esta crisis migratoria “refleja el bloqueo del horizonte social” en Marruecos y evidencia la incapacidad del Estado para garantizar “el mínimo de dignidad humana” a la población.

La AMDH considera al Estado marroquí “política y jurídicamente responsable de las condiciones catastróficas que han desembocado en este éxodo colectivo, comparable por su magnitud a situaciones propias de zonas de guerra o de conflicto armado”.

Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento.España ha desplegado a su ejército para restablecer el control de la frontera.España es uno de los principales puntos de llegada a Europa para los migrantes que buscan mejores oportunidades económicas o escapar de la violencia en sus países de origen.
1 / 14 | En imágenes: la travesía de los migrantes que nadaron a Ceuta para luego volver a Marruecos. Miles de migrantes han llegado en masa al diminuto territorio español de Ceuta, en el norte de África, procedentes de Marruecos, y decenas han fallecido en el intento. - Antonio Sempere

Lejos de constituir un hecho aislado, sostiene la organización, la crisis es el resultado de “décadas de marginación, empobrecimiento y exclusión social” y constituye “un indicador extremadamente grave del grado de desesperación” y de la pérdida de confianza en las instituciones públicas.

Uso político de la migración

La asociación responsabiliza directamente al Estado marroquí y advierte de que “la desesperanza ha dejado de ser un sentimiento individual para convertirse en la identidad de toda una generación”, que ve en la migración una expresión de rechazo contra la desigualdad, “la corrupción, el autoritarismo y el abuso de poder”.

La AMDH también acusa a Rabat de instrumentalizar la migración con fines políticos y carga contra “el uso de la carta humanitaria” como mecanismo de presión y negociación con España y la Unión Europea.

“La migración es un derecho humano y no es legítimo convertir el sufrimiento de las personas pobres, marginadas y víctimas del fracaso de las políticas públicas en instrumentos de maniobra geopolítica o en moneda de cambio en negociaciones políticas y diplomáticas”, denuncia.

También el Observatorio del Norte de Derechos Humanos en Marruecos condenó cualquier utilización de la migración irregular como herramienta política, diplomática o de seguridad y reclamó que los ciudadanos “no sean tratados como instrumentos de presión o negociación” en las relaciones internacionales.

Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos.Migrants cross from Morocco into the Spanish enclave of Ceuta, Thursday, July 30, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)Civil Guard officers use a laser to track migrants attempting to reach the Spanish enclave of Ceuta from Morocco, Wednesday, July 29, 2026. (AP Photo/Antonio Sempere)
1 / 14 | Desesperada ruta por el mar: miles de inmigrantes cruzan a nado desde Marruecos hacia España. Miles de inmigrantes irrumpieron el jueves en el diminuto territorio español de Ceuta provenientes de Marruecos. - Antonio Sempere

Llamativa respuesta de Rabat

El Observatorio estima que alrededor de 100,000 personas procedentes de distintas regiones de Marruecos se desplazaron hacia la frontera norte procedentes de distintas ciudades y que unas 60,000 lograron su objetivo.

Asegura haber detectado, durante los días previos, una intensa difusión en redes sociales de llamamientos a dirigirse hacia Ceuta desde cuentas de origen poco claro y con patrones de actividad que plantean interrogantes sobre una posible amplificación artificial de esos mensajes.

Asimismo, cuestiona la respuesta de Marruecos ante la avalancha migratoria y califica la presencia de las fuerzas de seguridad como “llamativamente limitada” durante gran parte de la jornada.

Las organizaciones insisten en que los factores estructurales que impulsan la migración irregular, como el desempleo y la pobreza, no excluyen la necesidad de investigar las responsabilidades por lo sucedido.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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