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Madrugada de terror en Colombia: atentado con coche bomba deja policías y civiles heridos

La zona donde se produjo el atentado está cerca de un mercado público donde llegan camiones cargados con diversos productos

1 de agosto de 2026 - 12:59 PM

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Policías inspeccionan el lugar donde ocurrió un atentado terrorista este sábado, en Cúcuta (Colombia). (Mario Caicedo)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Cúcuta - Al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridas este sábado por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, que fue seguida de otras detonaciones.

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Los heridos son “ocho policías y tres particulares”, dijo a EFE el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, sobre este ataque perpetrado de madrugada contra el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y locales comerciales que sufrieron daños materiales por la explosión.

“Toda mi solidaridad con la Policía Nacional, los familiares de los uniformados heridos y los residentes de esta zona de Cúcuta que vivieron una noche de terror”, señaló en su cuenta de X el senador Wilmer Carrillo, de Norte de Santander.

La zona donde se produjo el atentado está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.

Miles de colombianos de alrededor de 20 ciudades del país condenaron la violencia y el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay.Aunque la convocatoria de varios sectores, incluido el partido conservador Centro Democrático al que pertenece el joven político, se denominó la “marcha del silencio”, en el Parque Nacional de Bogotá se escuchaba gritar: “¡Miguel, amigo, Colombia está contigo!”.Uribe Turbay es senador por Centro Democrático, el partido opositor al gobierno del izquierdista Gustavo Petro y fundado por el expresidente Álvaro Uribe con quien no tiene parentesco. Aspira a terciar en los comicios presidenciales de mayo del 2026.
1 / 14 | La Marcha del Silencio: el clamor de miles de colombianos para condenar la violencia. Miles de colombianos de alrededor de 20 ciudades del país condenaron la violencia y el atentado en contra del senador Miguel Uribe Turbay. - Ivan Valencia

La congresista Diana Riveros, representante a la Cámara por Norte de Santander, lamentó el ataque, que fue perpetrado en un fin de semana en el que la ciudad fronteriza está fiesta por las Ferias de Cúcuta.

“Hoy Cúcuta debía ser noticia por la alegría de sus ferias, no por explosiones, disparos y terror. Me duele profundamente ver a nuestro departamento seguir sufriendo las consecuencias de la violencia. Acompaño a los policías heridos y a cada familia que hoy vive momentos de angustia”, escribió Riveros en X.

Este atentado se produce a una semana de la investidura del presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien ha prometido enfrentarse con mano dura a los violentos.

Hace solo tres días, dos policías resultaron heridos en una emboscada contra la caravana en la que se movilizaba el coronel Jorge Andrés Bernal, cerca del pueblo de El Zulia, a solo 20 minutos de Cúcuta.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC.

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