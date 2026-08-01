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Tromba marina se forma cerca de la playa El Escambrón

El fenómeno fue observado a las 8:30 a.m., a dos millas al norte del balneario

1 de agosto de 2026 - 4:05 PM

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La tromba marina se formó en momentos en que una onda tropical pasa cerca de la región. (Captura de video de Michael Rivera via NWS San Juan)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) confirmó la formación de una tromba marina durante la mañana de este sábado a unas dos millas al norte del balneario El Escambrón, en San Juan.

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El fenómeno fue observado cerca de las 8:30 a.m. y validado mediante un vídeo recibido por la oficina del SNM en San Juan.

De acuerdo con el informe, “no se reportaron daños ni impactos relacionados con la tromba marina”.

La formación del fenómeno coincidió con la cercanía de una onda tropical por la región, que mantendrá humedad y un aumento en la actividad de aguaceros.

Una tromba marina es una columna de aire que gira sobre un cuerpo de agua y se extiende desde una nube hasta la superficie del mar. Aunque guarda similitudes con un tornado, no se registra oficialmente como tal a menos que el embudo llegue a tocar tierra, explica la página web del EcoExploratorio: Museo de Ciencias de Puerto Rico.

Estos fenómenos suelen ser más pequeños y débiles que los tornados, pero pueden representar un peligro para embarcaciones, nadadores y aeronaves debido a sus fuertes vientos. Si alcanzan la costa, también pueden ocasionar daños a estructuras, árboles y tendido eléctrico.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) clasifica las trombas marinas en tornádicas y no tornádicas.

De acuerdo con el organismo federal, las primeras están asociadas con tormentas severas y pueden producir fuertes vientos, granizo y rayos, mientras que las no tornádicas suelen desarrollarse bajo condiciones atmosféricas menos intensas y se forman directamente sobre aguas abiertas.

El ciclo de una tromba marina no tornádica comienza con la aparición de una mancha oscura y un patrón en espiral sobre el agua. Posteriormente, se forma un anillo de rocío y el embudo se hace visible antes de debilitarse y disiparse.

Según el EcoExploratorio, en Puerto Rico se han identificado dos períodos en los que suelen observarse con mayor frecuencia: de marzo a mayo y de agosto a noviembre. En promedio, se registran unas 42 trombas marinas al año.

De acuerdo con la entidad científica, la mayor cantidad de avistamientos ocurre entre las 6:00 y las 9:30 de la mañana, así como entre las 3:00 y las 5:30 de la tarde. Estos fenómenos pueden durar entre 15 y 20 minutos, desplazarse a velocidades de entre 5 y 25 millas por hora y alcanzar vientos de entre 60 y 120 millas por hora.

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Breaking NewsServicio Nacional de MeteorologíaEl EscambrónSan Juan
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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