Julio de 2026 hace historia: fue el más seco en la estación de San Juan en 128 años de registros

Lo que el Servicio Nacional de Meteorología (SNM) había anticipado terminó por confirmarse: julio de 2026 dejó una marca histórica en la estación del aeropuerto de San Juan al convertirse en el julio más seco desde que comenzaron allí los registros, en 1898.

El mes cerró con una precipitación total de apenas 0.54 pulgadas de lluvia, en medio de una sequía que continúa reduciendo los niveles de los embalses y que llevó al gobierno a declarar un estado de emergencia.

Cabe destacar que esa cifra corresponde exclusivamente a la lluvia medida en la estación meteorológica del aeropuerto de San Juan y no representa la precipitación recibida en todo Puerto Rico durante julio.

Según información provista por el SNM, hasta el martes, el pluviómetro de la estación había acumulado 0.53 pulgadas. Esto significa que, entre ese día y el cierre del mes, apenas se añadió una centésima de pulgada de lluvia en los datos de esa estación.

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1 / 17 | En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico. La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. - NDMC/NOAA/USDA/NASA 1 / 17 En fotos: así han empeorado las condiciones de sequía en Puerto Rico La escasez de lluvias en los pasados meses ha agravado las condiciones de sequía a través de Puerto Rico. NDMC/NOAA/USDA/NASA Compartir

Hasta este año, el récord correspondía a julio de 1929, cuando la estación acumuló 1.10 pulgadas de lluvia. Los siguientes registros más bajos fueron los de julio de 1974, con 1.12 pulgadas; julio de 1947, con 1.41; y julio de 2015, con 1.61.

También fue uno de los julios más calientes

La falta de lluvia no fue la única particularidad del mes. Julio de 2026 también se confirmó como el segundo julio más caliente en el historial de la estación de San Juan, con una temperatura promedio de 85.2 grados Fahrenheit.

Julio de 2024 conserva el récord, cuando la temperatura promedio mensual alcanzó los 85.7 grados.

El calor se mantuvo de manera persistente durante casi todo el mes. De los 31 días de julio, en 26 de ellos las temperaturas máximas registradas en la estación igualaron o superaron los 90 grados Fahrenheit.

Durante el mes también se registraron dos rachas prolongadas de temperaturas de al menos 90 grados: una de 12 días consecutivos, entre el 9 y el 20 de julio, y otra que comenzó el día 22 y terminó el 31 de julio.

1 / 10 | Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla. Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 10 Embalses de Puerto Rico: así lucen 10 de los principales abastos de agua en la isla Carraízo. Ubicado en Trujillo Alto, pertenece a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados. Al 17 de julio, su nivel era de “observación”. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

Sequía reduce las reservas de agua

La marca histórica se produce mientras la escasez de lluvia de los últimos 30 a 90 días continúa intensificando la sequía, particularmente en las zonas sur y noreste de Puerto Rico, y disminuyendo los niveles de los embalses y los caudales de los ríos.

La gobernadora Jenniffer González Colón declaró el viernes un estado de emergencia y firmó dos órdenes ejecutivas para atender las condiciones hídricas. Una de ellas activó a la Guardia Nacional para colaborar en el acarreo, la distribución y la purificación de agua.

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De los 19 embalses monitoreados en Puerto Rico, 12 permanecían este sábado en nivel de seguridad, seis se encontraban bajo observación y Carraízo continuaba bajo ajustes operacionales.

Carraízo, que abastece aproximadamente a 179,387 abonados de San Juan, Trujillo Alto, Carolina, Canóvanas y Gurabo, entró el lunes en esa clasificación mientras la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) adopta medidas para evitar que alcance el nivel de control, etapa en la que sería necesario implantar un racionamiento.

Según el informe más reciente del Monitor de Sequía de Estados Unidos, el 24.75% del territorio se encuentra bajo sequía severa, un aumento de 10.47 puntos porcentuales frente a la semana anterior.