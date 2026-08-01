Ordenan mantener en prisión federal a acusado por asesinato en casa de empeño en Quebradillas

El acusado de perpetrar el robo que culminó con el asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, empleado e hijo del dueño de la casa de empeño Money Flash Pawn Shop, en Quebradillas, permanecerá detenido en espera de juicio luego que la magistrada federal Mariana E. Bauzá Almonte emitiera una orden de detención preventiva.

La magistrada determinó que no existen condiciones de libertad que puedan garantizar la seguridad de otras personas ni de la comunidad, al considerar la naturaleza de los delitos imputados, el historial del acusado y los elementos presentados por el Ministerio Público federal.

En la orden de detención, que consta de cuatro páginas y fue emitida ayer tras una vista en el Tribunal federal en el Viejo San Juan, la togada tomó en cuenta que Reinaldo Fernández González enfrenta acusaciones relacionadas con un delito violento y que, según la evaluación de la corte, existe un riesgo significativo para la comunidad. La decisión también establece que el acusado no logró rebatir la presunción de que debía permanecer bajo custodia mientras continúa el proceso.

PUBLICIDAD

Entre los factores considerados por el tribunal figuran la alegada comisión de un crimen violento, el uso de un arma de fuego, un historial previo y la determinación de que su eventual liberación representaría un peligro para otras personas.

La investigación del FBI

Según una declaración jurada presentada por una agente especial del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), Fernández González habría confesado su participación en el plan que terminó con la muerte de Cordero Rosario, de 27 años.

Robo en Quebradillas (Suministrada)

De acuerdo con el documento, el acusado presuntamente llegó al establecimiento ubicado en la carretera PR-2, en el barrio Cocos de Quebradillas, con la intención de cometer un robo. La investigación sostiene que habría tomado medidas para ocultar su identidad antes de salir de su residencia, incluyendo cubrir sus manos con grasa de motor y manchar su rostro.

El documento establece que Fernández González presuntamente llevaba consigo una pistola Glock calibre 9 milímetros (mm) que poseía ilegalmente.

Según la declaración jurada, el acusado entró y salió del negocio en dos ocasiones antes del ataque. En la última entrada, habría interactuado con Cordero Rosario, por espacio de alrededor de una hora, quien le preguntó si necesitaba ayuda. La pesquisa sostiene que luego de señalar mercancía para distraer al empleado, presuntamente le disparó en la parte posterior del cuello.

Tras el disparo, las autoridades alegan que Fernández González sustrajo piezas de joyería del negocio y abandonó el lugar.

Arresto y proceso federal

Luego de los hechos ocurridos el 27 de julio, agentes de la Policía de Puerto Rico arrestaron a Fernández González en el barrio Cocos, en Quebradillas. Posteriormente, el FBI asumió jurisdicción y presentó cargos federales relacionados con el robo a mano armada y asesinato.

PUBLICIDAD

Robo en Quebradillas (Suministrada)

Tras su arresto, el acusado ofreció una breve declaración a periodistas en la que expresó: “Que me perdonen por la estupidez que hice”.

La comparecencia inicial ante el tribunal federal se celebró ante la magistrada Bauzá Almonte, quien atendió la solicitud de la Fiscalía federal para que permaneciera detenido mientras avanza el caso.

Las autoridades buscan a este hombre como sospechoso del asesinato de Allan Sahel Cordero Rosario, ocurrido en medio de un robo en una casa de empeño, en Quebradillas. (Suministrada por la Policía)