Hombre de 71 años enfrenta cargos por presuntamente intentar agredir a su vecina con un palo de madera en Camuy
El imputado no prestó la fianza de $25,000 y fue ingresado en prisión
1 de agosto de 2026 - 10:31 AM
1 de agosto de 2026 - 10:31 AM
Un hombre de 71 años enfrenta cargos luego de que presuntamente intentara agredir a su vecina utilizando un palo de madera en hechos ocurridos en Camuy, informó la Policía de Puerto Rico.
Según la investigación policíaca, los hechos habrían ocurrido durante la mañana del 31 de julio en la carretera PR-119, ramal 486, del barrio Zanjas, donde presuntamente Héctor Torres Dávila utilizó un palo de madera en un intento de agredir a su vecina.
Tras la pesquisa del agente Norberto Soto Rodríguez, el fiscal Ariel Chico Juarbe radicó cargos por portación y uso de armas blancas (Artículo 6.06 de la Ley de Armas), además de agresión (Artículo 108) y amenaza (Artículo 177) del Código Penal.
El caso fue presentado ante la jueza Alba I. Calderón Cestero, del Tribunal de Arecibo, quien evaluó la prueba presentada y determinó causa para arresto contra Torres Dávila.
Además, la togada le impuso una fianza de $25,000, la cual el imputado no prestó, por lo que fue ingresado en el Complejo Correccional de Bayamón hasta la celebración de la vista preliminar, señalada para el 17 de agosto.
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