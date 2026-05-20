Radican cargos contra oficial correccional por múltiples escalamientos en Camuy
Otro hombre también fue detenido por las autoridades y enfrenta las mismas acusaciones
20 de mayo de 2026 - 6:29 AM
20 de mayo de 2026 - 6:29 AM
Un juez del Tribunal de Utuado encontró causa para arresto, el martes, contra dos hombres de 24 y 25 años por cometer escalamientos en varias residencias en el municipio de Camuy.
Agentes de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Camuy arrestaron el domingo a José Julián Orama Rivera, de 25 años, y a René Vélez Irizarry, de 24 años, en el sector Medianía, del barrio Santiago, del mencionado municipio, vinculados a escalamientos en viviendas de la zona.
“Durante la intervención las autoridades lograron recuperar parte la propiedad hurtada y el vehículo que utilizaron”, detalló la Policía estatal, mediante un informe preliminar.
Orama Rivera, residente de Arecibo, fue identificado como un oficial de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.
La fiscal Yolanda Pitino Acevedo radicó cargos por escalamiento, apropiación ilegal, daños y dar falsa información contra los dos individuos.
El juez Francisco Ortiz Caraballo encontró causa para arresto contra ambos y le impuso una fianza global de $90,000. Esta fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio y los individuos quedaron en libertad hasta la vista preliminar. La fecha de la audiencia no fue informada de inmediato.
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