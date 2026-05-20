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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Radican cargos contra oficial correccional por múltiples escalamientos en Camuy

Otro hombre también fue detenido por las autoridades y enfrenta las mismas acusaciones

20 de mayo de 2026 - 6:29 AM

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El juez Francisco Ortiz Caraballo encontró causa para arresto contra ambos y le impuso una fianza global de $90,000. (alex.figueroa@gfrmedia.com)
Keila López Alicea
Por Keila López Alicea
Periodista de Noticiaskeila.lopez@gfrmedia.com

Un juez del Tribunal de Utuado encontró causa para arresto, el martes, contra dos hombres de 24 y 25 años por cometer escalamientos en varias residencias en el municipio de Camuy.

RELACIONADAS

Agentes de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Camuy arrestaron el domingo a José Julián Orama Rivera, de 25 años, y a René Vélez Irizarry, de 24 años, en el sector Medianía, del barrio Santiago, del mencionado municipio, vinculados a escalamientos en viviendas de la zona.

“Durante la intervención las autoridades lograron recuperar parte la propiedad hurtada y el vehículo que utilizaron”, detalló la Policía estatal, mediante un informe preliminar.

Orama Rivera, residente de Arecibo, fue identificado como un oficial de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La fiscal Yolanda Pitino Acevedo radicó cargos por escalamiento, apropiación ilegal, daños y dar falsa información contra los dos individuos.

El juez Francisco Ortiz Caraballo encontró causa para arresto contra ambos y le impuso una fianza global de $90,000. Esta fue diferida a través del Programa de Servicios con Antelación al Juicio y los individuos quedaron en libertad hasta la vista preliminar. La fecha de la audiencia no fue informada de inmediato.

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ArrestosCamuyEscalamientoPolicía de Puerto RicoBreaking News
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Empleada de El Nuevo Día desde el 2006, Keila López Alicea comenzó como investigadora de la Junta Editorial, rol en el cual obtenía y corroboraba los datos que necesitaban los integrantes...
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