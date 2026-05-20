Radican cargos contra oficial correccional por múltiples escalamientos en Camuy

Un juez del Tribunal de Utuado encontró causa para arresto, el martes, contra dos hombres de 24 y 25 años por cometer escalamientos en varias residencias en el municipio de Camuy.

Agentes de la Policía de Puerto Rico y la Policía Municipal de Camuy arrestaron el domingo a José Julián Orama Rivera, de 25 años, y a René Vélez Irizarry, de 24 años, en el sector Medianía, del barrio Santiago, del mencionado municipio, vinculados a escalamientos en viviendas de la zona.

“Durante la intervención las autoridades lograron recuperar parte la propiedad hurtada y el vehículo que utilizaron”, detalló la Policía estatal, mediante un informe preliminar.

Orama Rivera, residente de Arecibo, fue identificado como un oficial de custodia del Departamento de Corrección y Rehabilitación.

La fiscal Yolanda Pitino Acevedo radicó cargos por escalamiento, apropiación ilegal, daños y dar falsa información contra los dos individuos.