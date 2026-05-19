Piden separar caso de uno de los imputados de asesinar a un agente encubierto en Ponce

La defensa de uno de los imputados por el crimen del coronel Eddie Santiago Renta, ocurrido en medio de una operación encubierta en el estacionamiento de una megatienda en Ponce, solicitará que la vista preliminar contra su representado se celebre de forma separada.

Se trata de la licenciada Joannie Plaza, representante legal de Noé Emmanuel Torres Santiago, quien informó en la sala 406 del Tribunal de Ponce, durante una vista celebrada ante el juez Carlos Quiñones Capacetti, que solicitará que el caso se vea de forma separada.

Actualmente, tres individuos enfrentan cargos a nivel estatal y federal relacionados con el asesinato de Santiago Renta, de 49 años, quien fungía como enlace de un agente encubierto en la Policía: Torres Santiago, Efrén Coimbre Lugo y José Ángel Colón Arroyo.

“Estaremos presentando argumentos de que entendemos que nuestro imputado debería tener una vista preliminar separada a los otros coimputados del delito”, adelantó Plaza, en declaraciones a NotiCentro (Wapa Televisión) tras culminar la vista.

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Al abundar sobre esto, el fiscal Alfredo Flores explicó que la defensa está alegando “que hay unas manifestaciones de uno de ellos donde implica a los demás y ellos entienden que procede la separación de las causas” por las Reglas de Procedimiento Criminal.

No obstante, Flores se opuso a que se separen los casos de los tres imputados. A preguntas de la prensa, indicó que las vistas preliminares pueden celebrarse de forma conjunta y que el juez puede “aquilatar la prueba como entienda, ya que es un profesional del derecho”.

No obstante, la controversia quedó en manos del juez, quien emitirá su determinación por escrito. Mientras la defensa advirtió que, de ser adversa la decisión, recurriría al Tribunal de Apelaciones para impugnarla, lo que provocó la posposición de la vista preliminar.

Otra de las controversias planteadas fue el cambio de jurisdicción del caso para que lo vea otro Tribunal, petición que no fue acogida por el juez. Sin embargo, sí autorizó que el agente encubierto al que Santiago Renta le salvó la vida declare mediante circuito cerrado.

“Yo sé que se hará justicia. Estamos destruidos. Es algo que no debió pasar. Dejamos todos en manos de Dios”, dijo por su parte la viuda del agente, Elva González, a su salida del Centro Judicial.

Trasfondo del caso

Los hechos en este caso se remontan a la tarde del 10 de abril cuando Santiago Renta, quien cumpliría 23 años de servicio en la Policía de Puerto Rico, fue mortalmente baleado durante la operación encubierta en el estacionamiento de la tienda Sam’s Club en Ponce.

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Como resultado de la balacera, Santiago Renta resultó herido de gravedad y fue trasladado de emergencia al Hospital Damas de Ponce, donde falleció posteriormente. Con su fallecimiento, suman dos los agentes que mueren en el cumplimiento del deber.

Las autoridades indicaron que la intervención se desarrolló como parte de un operativo planificado y que, tras el incidente, se activaron los protocolos correspondientes, dando inicio a una investigación en la que participan agencias estatales y federales.

Precisamente, el superintendente de la Policía, Joseph González, dijo en ese momento que el incidente ocurrió a la 1:00 p.m., cuando el agente y sus compañeros salvaron la vida de otro oficial encubierto. “Respondieron con valentía”, enfatizó.

“Hubo un momento donde estos delincuentes sacan sus armas de fuego para atentar contra el agente, para robarnos, no estamos seguros exactamente qué ocurrió. Eddie y su compañero reaccionaron para salvar a nuestro (agente) encubierto“, comentó.