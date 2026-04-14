Sin fianza: ingresan a prisión federal a uno de los sospechosos en el caso por asesinato del agente Eddie Santiago

Uno de los sospechosos en el caso por el policía asesinado en Ponce fue ingresado a prisión sin fianza por cargos de violación a la ley de armas.

El magistrado Marshal Morgan emitió la orden contra Efrén Coimbre Lugo al cabo de la vista que se llevó a cabo en la tarde del lunes, en el Tribunal Federal en Hato Rey.

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó que el imputado se mantuviera bajo detención sin libertad condicionada, mientras que el abogado de la defensa, Leonardo Aldridge, informó que no solicitaban fianza por el momento.

Coimbre Lugo ya se exponía a ser ingresado a prisión también debido a que ya se encontraba en libertad supervisada por un caso anterior.

Por el nuevo caso que enfrenta, la Oficina de Probatoria solicitó una orden de arresto en su contra para determinar si se le debe revocar dicha libertad, que estaba pautada para finalizar en junio de este año.

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En el 2024, fue acusado por posesión ilegal de un arma de fuego y posteriormente se declaró culpable, por lo que fue sentenciado a un año y ocho meses de cárcel, seguido por un año de libertad condicionada.

Una moción de la Oficina de Probatoria alertó ayer a la jueza federal María Antongiorgi Jordán sobre la alegada violación de ley que enfrenta actualmente, después de que fuera imputado por una denuncia del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Los cargos alegan que confesó haber conducido el auto en el que se transportaron otros dos sospechosos, identificados como José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años,

Admitió participar como conductor del vehículo durante la venta ilegal de un arma de fuego a un agente encubierto.

La denuncia alega que en un intercambio de disparos, Colón Arroyo baleó fatalmente al agente Eddie Santiago Rentas.

Agente Eddie Santiago Rentas, que fue baleado el sábado. (Suministrada)

Según la declaración jurada de ATF, Coimbre Lugo también admitió haber participado en la planificación y ejecución del intento de robo, además de que sabía que dos de las armas involucradas tenían el número de serie mutilado y que estaban modificadas para disparar de forma automática.

“Él, a sabiendas, ayudó e instigó el robo y la posesión de las armas de fuego”, indica la moción de la Oficina de Probatoria.

“Considerando que Coimbre Lugo presuntamente ha incurrido en conductas que constituyen un nuevo comportamiento delictivo que representa una amenaza significativa para la seguridad pública, se solicita respetuosamente al Tribunal que emita una orden de arresto para que Coimbre Lugo pueda comparecer ante este honorable tribunal y exponer las razones por las cuales no se debe revocar su período de libertad condicional”, agregó.

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Mientras, los otros dos sospechosos imputados en la denuncia federal estaban hospitalizados con atención médica por las heridas recibidas en el intercambio de disparos.