Bajo custodia federal uno de los sospechosos relacionados al caso por asesinato de policía en Ponce

Uno de los tres sospechosos relacionados al caso por el asesinato del policía Eddie Santiago Rentas fue entregado a agentes del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), informó la Oficina de Prensa de la Policía.

Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, había sido arrestado por la Policía el pasado sábado, en relación al crimen que se reportó el viernes.

Una denuncia radicada por ATF alegó que Coimbre Lugo confesó haber sido el conductor del vehículo en el que se transportaban los otros dos sospechosos del crimen, identificados como José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24 años.

Los tres enfrentan cargos por violación a estatutos de la ley federal de armas de fuego, mientras que el Departamento de Justicia de Puerto Rico se preparaba para presentar denuncias por el asesinato de Santiago Rentas.

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Agente Eddie Santiago Rentas. (Suministrada)

Colón Arroyo y Torres Santiago continúan recluidos en un hospital, recibiendo atención por las heridas recibidas en el intercambio de disparos.

Según la denuncia, el incidente ocurrió durante una operación encubierta que llevaba a cabo la Policía como parte de una investigación por tráfico ilegal de armas de fuego.

Alegó que el objetivo era Torres Santiago, quien le iba a vender una pistola a un agente encubierto. Añadió que, en el momento en que el oficial le entregaba el dinero de una “compra controlada” de un arma, Torres Santiago y, luego, Colón Arroyo intentaron robarle el dinero apuntándole con una pistola.

De acuerdo con ATF, en ese momento fue que Santiago Rentas intervino para tratar de proteger al encubierto, pero en el intercambio de disparos fue alcanzado por tiros de Colón Arroyo y murió en el acto.

El superintendente de la Policía, Joseph González, dijo el sábado pasado que llevarán a cabo un acenso póstumo para Santiago Rentas ascendiéndolo al rango de coronel.