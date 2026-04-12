Someten denuncia penal federal contra sospechosos del asesinato de agente de la Policía en Ponce

Una denuncia penal fue sometida al filo de la medianoche de este sábado ante el Tribunal federal contra los tres sospechosos del asesinato del agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, ocurrido el viernes, en Ponce.

Según el documento oficial Efraín Coimbre Lugo, de 28 años; José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco” de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24, enfrentan cargos federales por posesión de un arma automática con el número de serie mutilado, y uno de ellos, que no fue especificado, por posesión de un arma teniendo antecedentes penales.

La Policía indicó que se formularán cargos por asesinato en el foro estatal.

Más temprano, durante una conferencia de prensa, el superintendente de la Policía, Joseph González anunció que el tercer individuo vinculado al asesinato se entregó a las autoridades el sábado a las 6:00 a.m.

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“Podemos confirmar que tenemos un tercer detenido. No hay nadie más en la calle. Este esclarecimiento no es un logro, es el resultado del cumplimiento de nuestro deber”, dijo González, desde el Cuartel General, en Hato Rey.

Mientras, los dos sospechosos arrestados y que resultaron heridos de bala en medio del operativo se encuentran “estables” en Centro Médico, en Río Piedras. “No corren peligro de muerte”, indicó el fiscal Héctor Siaca.