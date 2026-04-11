Arrestan a tercer sospechoso por asesinato de policía en Ponce

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó este sábado el arresto de un tercer sospechoso del asesinato del agente juanadino Eddie Santiago Rentas, ocurrido el viernes en Ponce.

El tercer hombre detenido fue identificado como Efraín Coimbre Lugo, 28 años y quien se entregó a las autoridades.

Los otros dos arrestados son José Angel Colón Arroyo, alias “Coco” y de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, 24, detalló González, en conferencia de prensa.

Santiago Rentas, de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, murió en el cumplimiento del deber, protegiendo a uno de los suyos.

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