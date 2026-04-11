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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Arrestan a tercer sospechoso por asesinato de policía en Ponce

Efraín Coimbre Lugo, 28 años, se entregó a las autoridades

11 de abril de 2026 - 5:31 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Agente Eddie Santiago Rentas. (Suministrada)
Adriana Díaz Tirado
Por Adriana Díaz Tirado
Periodista de Noticiasadriana.diaz@gfrmedia.com

El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó este sábado el arresto de un tercer sospechoso del asesinato del agente juanadino Eddie Santiago Rentas, ocurrido el viernes en Ponce.

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El tercer hombre detenido fue identificado como Efraín Coimbre Lugo, 28 años y quien se entregó a las autoridades.

Los otros dos arrestados son José Angel Colón Arroyo, alias “Coco” y de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, 24, detalló González, en conferencia de prensa.

Santiago Rentas, de la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, murió en el cumplimiento del deber, protegiendo a uno de los suyos.

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Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
Policía de Puerto RicoPonce
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Adriana Díaz Tirado
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Adriana Díaz Tirado es periodista feminista enfocada en temas de género, migración, política, seguridad, derechos reproductivos y la comunidad LGBTTQI+. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río...
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