FBI solicita confidencias sobre asesinato de agente en Ponce: ¿qué se sabe hasta ahora?

La Policía de Puerto Rico atraviesa momentos de profundo duelo tras el asesinato del agente juanadino Eddie Santiago Rentas, de 49 años, quien murió en el cumplimiento del deber, protegiendo a uno de los suyos, mientras ejercía la profesión que tanto amaba.

Más allá del uniforme y de su trayectoria de casi 23 años en la Uniformada, sus compañeros y allegados lo describen como un hombre excepcional, comprometido con su labor en la División de Drogas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.

“Dirigí la División de Drogas de 2015 al 2017. En ese momento, él era agente. Era un buen ser humano, un excelente agente. Era uno de los agentes que más radicaba casos y de los más comprometidos”, dijo el inspector Daniel Justiniano, director del CIC de Ponce.

En entrevista con El Nuevo Día, añadió que se trata de una noticia devastadora, ya que consideraba a Santiago Rentas no solo un compañero, sino también un amigo. Afirmó que la investigación, con la que también colaboran las agencias federales, continúa su curso.

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Actualmente, se centran en levantar información de inteligencia, realizar entrevistas y corroborar las confidencias recibidas, mientras continúa la búsqueda de uno o más sospechosos del crimen. Hasta el momento, permanecen detenidos solo dos sujetos.

“Es una noticia devastadora. Uno aquí en este trabajo comparte muchas veces más con los agentes y compañeros que con la misma familia. Es muy lamentable. Yo fui su supervisor, pero también lo consideraba mi compañero y mi amigo. Siempre compartiamos información de los casos”, abundó.

En ese contexto, explicó que la mayoría de los asesinatos registrados en la región tienen como denominador común el narcotráfico, por lo que es habitual que agentes de distintas divisiones compartan información para apoyar con el esclarecimiento.

“Cuando ocurren estas escenas donde uno ve a un hermano de sangre azul herido o muerto, uno tiene que quitarse esa máscara (por un momento) para hacer bien nuestro trabajo y hacer todo lo posible para hacerle justicia”, comentó Justiniano.

Recibirá ascenso póstumo

Mientras, se espera que el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, ascienda póstumamente a Santiago Rentas al rango de coronel, en un acto de reconocimiento oficial a la valentía, el sacrificio y la entrega del agente en el cumplimiento del deber.

Santiago Rentas, quien llevaba 13 años trabajando para la División de Drogas y era padre de cuatro hijos, era reconocido también por su discreción, profesionalismo y por su cercanía con otros agentes, muchos de los cuales se desempeñan en operaciones de alto riesgo.

“En esta ocasión me expreso como juanadino, vecino y amigo de Eddie. Desde joven fue una persona centrada, un buen vecino y siempre dispuesto a colaborar con los jóvenes, entre tantas otras cualidades que lo distinguían”, dijo el representante Domingo Torres García.

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El portavoz alterno del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes destacó su legado e indicó que la Policía “despide a un hombre valiente, pero sobre todo a un servidor público comprometido con proteger la vida de los demás”.

Según expresiones de oficiales en redes sociales, el agente era un “servidor íntegro”, que entendía su labor como una misión de protección al pueblo. En el plano personal, era descrito como un padre dedicado y un compañero solidario, siempre dispuesto a ayudar.

“Trabajando en el Cuerpo de Vigilantes del área sur por muchos años, tuve la oportunidad de coincidir con Eddie en los tribunales y en mis visitas a la Comandancia de Ponce”, dijo Nelson Cruz, subsecretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales.

Añadió que “por lo que ha transcurrido en las redes sociales de quienes lo conocían mucho más que yo, no cabe duda de que fue un excelente policía, amigo y un excelente padre de familia”. “Mis condolencias a sus seres queridos y a todos los compañeros”.

De igual forma, el exjefe de la Policía, el coronel Antonio López Figueroa, expresó que tuvo el honor de conocer al agente durante un Viernes Santo, cuando visitó la División de Drogas de Ponce. “Hoy sufro tu partida”, agregó, en declaraciones escritas.

“El sacrificio, extensas horas de investigación y recopilación de evidencia para encausar a individuos que enferman nuestra sociedad fue el pie forzado que dio paso al compromiso, responsabilidad y valor demostrado por Eddie al ejercer su vocación como Policía de Puerto Rico”, puntualizó López Figueroa.

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FBI pide confidencias

Mientras tanto, las autoridades continúan con la investigación del caso. Actualmente, la Policía, en colaboración con agencias federales, trabaja en la pesquisa para determinar exactamente qué ocurrió e identificar a los responsables del crimen.

A tales efectos, el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) hizo un llamado al público para que se comunique al 787-987-6500. La exhortación también va dirigida a los llamados “tipsters” de la agencia.

Los “tipsters” son confidentes del FBI que proporcionan información crucial, a menudo de forma anónima, sobre actividades criminales, amenazas potenciales o fugitivos a través de tips.fbi.gov. La colaboración ayuda a prevenir crímenes y detener sospechosos.

“El FBI está de luto por la pérdida del Superintendente Auxiliar de la Policía de Puerto Rico, Eddie Santiago Renta. Nuestros hermanos y hermanas de la Policía de Puerto Rico cuentan con todo nuestro apoyo, e instamos al público a llamar al 787-987-6500 con información sobre este crimen. Los tipsters también pueden proporcionar información a través de tips.fbi.gov“, informó el FBI en las redes sociales.

Actualmente, la investigación continúa a cargo de la División de Homicidios del CIC de Ponce. No obstante, la Policía reconoció, en un informe de novedades difundido el viernes, que varias agencias federales “estarán colaborando activamente con la pesquisa”.

Por ende, también se exhorta a la ciudadanía que, de poseer información que ayude al esclarecimiento del caso, se comunique de forma confidencial al 787-343-2020. De igual forma, pueden escribir a través de X (antes Twitter) en @PRPDNoticias o Facebook.

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¿Qué se sabe del crimen?

Santiago Rentas se convirtió en el segundo policía que fallece en el cumplimiento del deber en lo que va de 2026. El primer caso fue el del coronel Aníbal Morales Aponte, de 53 años, miembro de la Unidad Motorizada de Caguas, cuya muerte ocurrió en enero pasado.

Según la versión oficial de la Policía, el incidente que culminó en la muerte de Santiago Rentas se reportó a la 1:00 p.m. de ayer, viernes, durante una operación encubierta en el estacionamiento de la megatienda Sam’s Club, en el sector Los Lirios del Sur en Ponce.

Santiago Rentas, con placa 31718, junto a otros compañeros, salvó la vida de un agente encubierto que se encontraba en medio de un operativo relacionado con la venta ilegal de armas de fuego, como parte de una estrategia para combatir el crimen en la zona.

En un momento dado, los individuos involucrados en la transacción –que no eran encubiertos– sacaron sus armas de fuego con la intención de atentar contra la vida de un oficial o de robarle, un detalle que aún no está claro, cuando intervinieron los demás efectivos.

“Eddie y su compañero reaccionaron para salvar a nuestro (agente) encubierto y ahí es que ocurre esta tragedia”, explicó González Falcón en una conferencia de prensa el viernes en la Comandancia de Ponce.

Tras la balacera, el uniformado fue transportado de emergencia hasta el Hospital Damas en Ponce, donde un médico certificó la ausencia de signos vitales. Mientras, la Policía confirmó el arresto de dos individuos en la escena, los cuales resultaron heridos de bala.

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Como parte de la investigación, efectivos de la Policía se movilizaron por aire y tierra en la búsqueda de un tercer sospechoso. Durante el operativo, se ocupó una guagua cerca del residencial Los Lirios, un complejo de vivienda al que también ingresaron las autoridades.

Actualmente, la Policía continúa buscando a uno o más individuos relacionados con el crimen. El CIC de Ponce rechazó que un tercer individuo se haya entregado anoche en la Comandancia de la Policía, como reportaron algunos medios de comunicación.

“Se escuchó horrible. (Estaba) echando la compra cuando suenan los disparos. En cuestión de segundos, estaba eso lleno de policías”, relató una mujer en redes sociales, quien aseguró que se encontraba en el estacionamiento de la megatienda en ese momento.

Las detonaciones también quedaron captadas en una transmisión en vivo que realizaba un vendedor de autos cuando comenzó el tiroteo. Asimismo, vecinos de la zona relataron en redes sociales la angustia que sintieron al escuchar la gran cantidad de sirenas.

“El helicóptero –de la Unidad Marítima de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA)– está en el área después del tiroteo. Lamentablemente, falleció el policía. Un momento inesperado grabando un vídeo y surge eso”, expresó el vendedor en la grabación.

Lo que se ocupó en la escena

Tras el incidente, personal del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), la Unidad de Servicios Técnicos y la División de Homicidios trabajó la escena y se ocuparon múltiples casquillos de bala, armas de fuego, bultos, máscaras (pasamontañas) y otra evidencia.

Asimismo, al menos dos vehículos resultaron con impactos de bala tras el tiroteo que provocó la movilización de un amplio contingente de agentes estatales y federales al lugar de los hechos, que se encontraba repleto de personas en ese momento.

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Promete que “habrá justicia”

“A nuestros hombres y mujeres de la Policía de Puerto Rico, manténganse firmes, manténganse unidos, este sacrificio fortalece nuestra misión. La Policía de Puerto Rico no se va a detener. Lo que pasó hoy fue el resultado de nuestro plan, de nuestra estrategia, para seguir protegiendo al pueblo de Puerto Rico, enfocado en las áreas más violentas de nuestra isla, organizaciones que todos los días están envueltas envenenando nuestra juventud, pero de igual manera en el trasiego de armas. A estas organizaciones, nosotros vamos a seguir dando todo para el pueblo de Puerto Rico. Habrá justicia”, comentó González Falcón.

El jefe de la Policía indicó que la intervención fue grabada, como ocurre de ordinario en este tipo de operativos especiales, y aseguró que estaba satisfecho con el desempeño de los agentes del área de inteligencia. Además, rechazó que la muerte sea el resultado de la escasez de agentes en la Uniformada.

“Cuando me preguntan qué situaciones no me dejan dormir, (tengo que responder que) esta (es una de ellas), porque cuando yo estoy en casa, seguro con mi familia, sé que hay compañeros (en la calle) protegiendo la vida de todos nosotros”, sostuvo.

Asimismo, el superintendente, durante la conferencia de prensa el viernes, profundizó en el impacto emocional que este tipo de incidentes tiene en la institución.