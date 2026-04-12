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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Permanecen hospitalizados dos sospechosos por el asesinato del policía Eddie Santiago Rentas

El tercero sería entregado pronto a las autoridades federales, según la Uniformada

12 de abril de 2026 - 12:39 PM

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El menor fue transportado por paramédicos al Hospital San Francisco debido a que presentaba laceraciones en el rostro y la boca, según la Policía. (Archivo)
Según la investigación, el policía Eddie Santiago Rentas intervino porque los dos sospechosos amenazaban con armas de fuego al agente encubierto.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Dos de los sospechosos por el asesinato del agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, en Ponce, permanecen recluidos en un hospital, indicó la Uniformada.

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Mientras, un tercer implicado permanece bajo custodia de la Policía de Puerto Rico, pero sería entregado pronto a las autoridades federales en la isla.

Así lo informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico en declaraciones escritas en la mañana del domingo.

De acuerdo con la Uniformada y con una denuncia en el Tribunal Federal en San Juan, los sospechosos fueron identificados como Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24.

Agente Eddie Santiago Rentas.
Agente Eddie Santiago Rentas. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que el asesinato ocurrió el pasado viernes, 10 de abril, durante una operación encubierta para realizar una “compra controlada” de un arma de fuego a uno de los sospechosos, como parte de una pesquisa.

Según la investigación, Santiago Rentas intervino porque Torres Santiago y Colón Arroyo amenazaban con armas de fuego al agente encubierto, desatándose un intercambio de disparos.

Santiago Rentas fue alcanzado por disparos de Colón Arroyo, alegó una denuncia del Negociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés).

Mientras, Torres Santiago y Colón Arroyo recibieron heridas de bala, por lo que fueron hospitalizados. El superintendente de la Policía, Joseph González, sostuvo que ambos se encontraban estables.

Una denuncia federal pública incluyó esta imagen que muestra las armas que ATF alega que le fueron ocupadas a dos de los sospechosos en relación al asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas en Ponce.
Una denuncia federal pública incluyó esta imagen que muestra las armas que ATF alega que le fueron ocupadas a dos de los sospechosos en relación al asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas en Ponce. (Captura)

En cuanto al tercer detenido, Coimbre Lugo, ATF indicó en la denuncia que confesó haber participado como conductor del auto de los gatilleros al momento de una transacción con armas ilegales y que escapó de la escena.

La Uniformada detalló que “se encuentra actualmente en proceso de ser transferido a custodia de las autoridades federales”, pues un magistrado autorizó el arresto de los tres por violaciones a la ley de armas de Estados Unidos.

“Tan pronto se produzca la radicación de cargos a nivel estatal, tanto la Policía de Puerto Rico como el Departamento de Justicia estarán ofreciendo información oportunamente”, acotó.

Tags
Policía de Puerto RicoBreaking NewsNegociado de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos
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Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
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