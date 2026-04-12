Permanecen hospitalizados dos sospechosos por el asesinato del policía Eddie Santiago Rentas

Dos de los sospechosos por el asesinato del agente de la Policía, Eddie Santiago Rentas, en Ponce, permanecen recluidos en un hospital, indicó la Uniformada.

Mientras, un tercer implicado permanece bajo custodia de la Policía de Puerto Rico, pero sería entregado pronto a las autoridades federales en la isla.

Así lo informó la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico en declaraciones escritas en la mañana del domingo.

De acuerdo con la Uniformada y con una denuncia en el Tribunal Federal en San Juan, los sospechosos fueron identificados como Efraín Coimbre Lugo, de 28 años, José Ángel Colón Arroyo, alias “Coco”, de 23 años, y Noé Emmanuel Torres Santiago, de 24.

Agente Eddie Santiago Rentas. (Suministrada)

Las autoridades indicaron que el asesinato ocurrió el pasado viernes, 10 de abril, durante una operación encubierta para realizar una “compra controlada” de un arma de fuego a uno de los sospechosos, como parte de una pesquisa.

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Según la investigación, Santiago Rentas intervino porque Torres Santiago y Colón Arroyo amenazaban con armas de fuego al agente encubierto, desatándose un intercambio de disparos.

Mientras, Torres Santiago y Colón Arroyo recibieron heridas de bala, por lo que fueron hospitalizados. El superintendente de la Policía, Joseph González, sostuvo que ambos se encontraban estables.

Una denuncia federal pública incluyó esta imagen que muestra las armas que ATF alega que le fueron ocupadas a dos de los sospechosos en relación al asesinato del agente de la Policía Eddie Santiago Rentas en Ponce. (Captura)

En cuanto al tercer detenido, Coimbre Lugo, ATF indicó en la denuncia que confesó haber participado como conductor del auto de los gatilleros al momento de una transacción con armas ilegales y que escapó de la escena.

La Uniformada detalló que “se encuentra actualmente en proceso de ser transferido a custodia de las autoridades federales”, pues un magistrado autorizó el arresto de los tres por violaciones a la ley de armas de Estados Unidos.