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¿Jugaste Powerball? Hay un ganador de $50,000 en el Double Play

Conoce dónde se vendió un boleto del premio secundario

12 de abril de 2026 - 10:51 AM

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Estos son los números de Powerball que salen con mayor frecuencia

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Así se juega Powerball: conoce la gran diferencia entre las bolas blancas y las rojas

Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un boleto ganador logró un premio secundario del Powerball ayer, sábado, en Toa Baja, informó la Lotería Electrónica de Puerto Rico.

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En declaraciones escritas, la Lotería indicó que el jugador agraciado cargó con $50,000 en el sorteo del Double Play con los números 1, 4, 22, 36, 48 y el bolo rojo 17.

De acuerdo con la Lotería Electrónica, el afortunado compró el boleto en una gasolinera en el área de Sabana Seca.

La Lotería Electrónica informó el lugar donde fue comprado el boleto ganador.
La Lotería Electrónica informó el lugar donde fue comprado el boleto ganador. (Suministrada)

Mientras, otras 20 personas se llevaron premios de $500.

De otro lado, en el sorteo regular del Poweball, dos personas ganaron premios $100 y otros siete lograron $200 en Powerplay.

Reclamo de premios y alcance del Powerball

Los ganadores tienen 180 días desde la fecha del sorteo para reclamar sus premios, según las reglas oficiales del Powerball en Puerto Rico.

El Powerball se juega en 45 estados de Estados Unidos, además de Washington D.C., Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

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PowerballToa BajaLotería ElectrónicaBreaking News
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