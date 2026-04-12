Fallece un hombre baleado dentro de un vehículo en Morovis
Personal médico intentó salvarle la vida, pero murió de camino a un hospital
12 de abril de 2026 - 8:57 AM
12 de abril de 2026 - 8:57 AM
Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche ayer, sábado, en Morovis.
Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 53 de la carretera PR-155, en el barrio Torrecillas.
Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre detonaciones. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un auto con impactos de bala en la carrocería.
Según la información preliminar, en el interior había un hombre herido, por lo que fue transportado al hospital Doctors’ Center de Manatí.
De acuerdo con la Policía, un doctor diagnosticó cuatro heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, refiriéndolo al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Sin embargo, la víctima falleció mientras era transportado.
Hasta este sábado, la Policía había reportado 133 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 126 registrados a la misma fecha en el 2025.
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