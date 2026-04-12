Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Fallece un hombre baleado dentro de un vehículo en Morovis

Personal médico intentó salvarle la vida, pero murió de camino a un hospital

12 de abril de 2026 - 8:57 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los heridos convalecen en condición estable en el Centro Médico de Río Piedras. (GFR Media)
Hasta este sábado, la Policía había reportado 133 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 126 registrados a la misma fecha en el 2025.
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

Un hombre fue asesinado en circunstancias que son investigadas por la Policía desde la noche ayer, sábado, en Morovis.

RELACIONADAS

Los hechos fueron reportados a eso de las 10:53 p.m., en el kilómetro 53 de la carretera PR-155, en el barrio Torrecillas.

Las autoridades fueron alertadas a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que avisó sobre detonaciones. Cuando los agentes llegaron al lugar, encontraron un auto con impactos de bala en la carrocería.

Según la información preliminar, en el interior había un hombre herido, por lo que fue transportado al hospital Doctors’ Center de Manatí.

De acuerdo con la Policía, un doctor diagnosticó cuatro heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, refiriéndolo al Centro Médico de Río Piedras en condición de cuidado. Sin embargo, la víctima falleció mientras era transportado.

Hasta este sábado, la Policía había reportado 133 asesinatos en lo que va de este año, siete más que los 126 registrados a la misma fecha en el 2025.

Tags
MorovisPolicía de Puerto RicoBreaking NewsAsesinatos
ACERCA DEL AUTOR
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa CancelArrow Icon
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 12 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: