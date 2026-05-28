La policía de Hawaii busca a un hombre relacionado con tres asesinatos en dos días

Honolulu- Un hombre de Hawaii buscado por los asesinatos de tres hombres en el plazo de dos días en una zona rural de la Isla Grande, había sido acusado de comportamiento amenazante y acosador a principios de este mes por dos mujeres, según los registros judiciales.

Jacob Baker, de 36 años y natural de Pahoa (Hawai), fue descrito por la policía como “armado y extremadamente peligroso”, y el jefe de la policía de Hawaii, Reed Mahuna, dijo que las autoridades estaban desplegando “importantes recursos y personal” para tratar de encontrarlo.

Las autoridades dijeron que creen que está implicado en la muerte de tres hombres: un hombre de 69 años encontrado parcialmente sumergido en un estanque de cemento, un hombre de 79 años que fue encontrado a sólo 122 a 152 metros de distancia, y un tercer hombre, también de 69 años, cuyo cuerpo fue encontrado a unos 31 kilómetros de distancia. Las causas de la muerte no se dieron a conocer de inmediato.

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“Esta es una trágica serie de eventos y nuestros pensamientos están con aquellos que están de duelo en este momento”, dijo Mahuna en una conferencia de prensa el miércoles. “El Departamento de Policía de Hawái entiende el miedo y las preocupaciones que incidentes como este traen a nuestra comunidad”.

Las autoridades dijeron que no habían identificado un motivo, pero que estaban seguras de que Baker estaba implicado en los tres homicidios. Mahuna no facilitó información sobre cómo la policía identificó a Baker como sospechoso o qué pruebas podrían relacionarlo con los asesinatos. Dijo que los investigadores no habían identificado ninguna conexión entre las víctimas, aparte de que dos de ellas vivían cerca la una de la otra.

FILE - A sign welcomes people to Pahoa, Hawaii, on May 15, 2018. (AP Photo/Caleb Jones, File) (Caleb Jones)

Lo acusan de amenazas y acoso

Los asesinatos se produjeron pocos días después de que dos mujeres solicitaran órdenes de alejamiento temporal contra Baker, alegando que éste las había amenazado y acosado en una granja; una mujer se alojaba allí y la otra era copropietaria. Un juez denegó ambas solicitudes, alegando que no se habían aportado pruebas suficientes del acoso.

Una de las mujeres afirmó en su petición que Baker había amenazado de muerte a varias mujeres que se alojaban en la propiedad, y había provocado que varias de ellas se mudaran o pusieran fin a sus estancias. Incluía un enlace a un vídeo en el que supuestamente se recogía al menos una de las amenazas, pero hasta el jueves el enlace había sido eliminado o era incorrecto.

La otra mujer alegó en su petición que Baker había amenazado a mujeres y a un hombre discapacitado, y había dicho que entraría en la propiedad sin autorización, que se llevaría cosas que no le pertenecían y que su intención era ocupar la propiedad.

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No figuraba ningún abogado para Baker, que tenía otros 20 casos en el registro judicial en las últimas dos décadas, muchos de ellos infracciones de tráfico. También había un puñado de citaciones penales o administrativas, entre ellas dejar vagar a un perro, no comparecer ante el tribunal y simple allanamiento de morada.

En la mayoría de esos casos, Baker se representó a sí mismo.

Tres hombres muertos en dos días

El lunes, hacia las 10:00 p.m. (hora local), la policía encontró en una residencia a un hombre de 69 años parcialmente sumergido en un estanque de cemento, según Mahuna. La policía no sabía en un principio si se trataba de un crimen, pero los resultados preliminares de la autopsia mostraron que la muerte había sido un homicidio, dijo el jefe.

El martes, el hombre de 79 años fue hallado muerto con aparentes heridas por objeto contundente poco después de las 12:30 p.m., dijo Mahuna.

Más tarde, el martes, la policía acudió a una propiedad situada a unos 31 kilómetros de los otros dos asesinatos por una petición de asistencia social y encontró a un hombre de 69 años muerto con heridas, según Mahuna.

Mahuna dijo que no se utilizaron armas.

Baker parecía “algo enfadado”

Stephen Shaffer dijo que Baker había vivido en la propiedad de su ex mujer en Puna, donde cultivan 50 tipos de fruta, y que Baker trepaba a los cocoteros para ella. Pero después de varios meses, dijo, ella pidió una orden de restricción temporal contra Baker. Shaffer dijo que no conocía los detalles de su pelea, sólo que su exesposa se sentía amenazada por Baker y quería que se mudara.

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“Me pareció que estaba algo enfadado”, dijo Shaffer, que vive en la misma propiedad que su ex pero en una vivienda separada. Añadió que otras personas que vivían en la zona estaban preocupadas por Baker, pero Shaffer no dio más detalles.

Shaffer dijo que la policía ha pasado por la propiedad en numerosas ocasiones mientras busca a Baker; no se sabe de inmediato dónde o cuándo fue visto Baker por última vez en la isla de Hawai, también conocida como la Isla Grande. La isla es la mayor de la cadena hawaiana, con más de 10.360 kilómetros cuadrados.

“Hay mucha tensión en el ambiente”, dijo Shaffer. “Todavía estamos en estado de shock, tratando de entender esto”.

Y añadió: “Estamos muy atentos. Sé que existe la posibilidad de que vuelva por aquí”.

Una cuenta de Threads que parecía pertenecer a Baker había permanecido en silencio entre mediados de diciembre y principios de mayo, cuando empezó a publicar lo que parecían ser contenidos antiguos de meses o incluso años antes. Entre el 4 y el 20 de mayo publicó más de 40 vídeos, en muchos de los cuales hablaba directamente a la cámara sobre diversos temas, como la recolección de cocos. Ninguno parecía amenazar con la violencia.

Puna, en la parte oriental de la isla, es una zona rural pero de rápido crecimiento conocida por los precios asequibles de la vivienda. También es una zona donde los flujos de lava han arrasado comunidades enteras a lo largo de los años. El paisaje es exuberante y tropical, mezclado con áridos campos de lava.