Buscan a un hombre de 77 años reportado como desaparecido en Ponce
Al momento de su desaparición, Juan Ramón Vega Luciano vestía un pantalón amarillo y una camisa blanca
28 de mayo de 2026 - 6:11 PM
28 de mayo de 2026 - 6:11 PM
Las autoridades policiales buscan a un hombre de 77 años que fue visto por última vez en horas de la mañana del 21 de mayo en la calle Domingo López de la urbanización Nuevo Mameyes, en Ponce.
Según la Policía, Juan Ramón Vega Luciano fue reportado como desaparecido por su primo, Edwin Reyes Luciano.
Vega Luciano fue descrito como un hombre de tez trigueña, con una estatura de cinco pies con tres pulgadas (5′3″), un peso aproximado de 120 libras, cabello canoso y ojos color marrón.
Al momento de su desaparición vestía un pantalón amarillo y una camisa blanca.
Si usted posee información que conduzca al paradero de esta persona, puede llamar a la Línea Confidencial de la Policía al 787-343-2020 o comunicarse con la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al 787-793-1234, extensiones 2464 o 2463.
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