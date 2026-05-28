Buscan a un hombre de 77 años reportado como desaparecido en Ponce

Las autoridades policiales buscan a un hombre de 77 años que fue visto por última vez en horas de la mañana del 21 de mayo en la calle Domingo López de la urbanización Nuevo Mameyes, en Ponce.

Según la Policía, Juan Ramón Vega Luciano fue reportado como desaparecido por su primo, Edwin Reyes Luciano.

Vega Luciano fue descrito como un hombre de tez trigueña, con una estatura de cinco pies con tres pulgadas (5′3″), un peso aproximado de 120 libras, cabello canoso y ojos color marrón.

Al momento de su desaparición vestía un pantalón amarillo y una camisa blanca.