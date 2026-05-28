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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera detiene a ocho polizones en el puerto de San Juan

Intentaban entrar al país a bordo de una barcaza que era remolcada

28 de mayo de 2026 - 4:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Ocho polizones fueron detenidos por la Guardia Costera intentando entrar al país a bordo de la barcaza Charlotte Bridge. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Cuatro ciudadanos chinos y cuatro dominicanos fueron detenidos el pasado viernes, 22 de mayo, por la tripulación de una embarcación de la Guardia Costera, en conjunto con personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), quienes viajaban como polizones en una barcaza que era remolcada con destino al puerto de San Juan.

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La Oficina de Prensa de la Guardia Costera indicó, en declaraciones escritas, que personal del Sector San Juan recibió un informe inicial del Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas del Caribe del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que alertando sobre la detección visual de posibles polizones a bordo de la barcaza Charlotte Bridge.

La barcaza era remolcada por el remolcador Southern Dawn.

Acto seguido, se le ordenó al capitán del remolcador Southern Dawn que mantuviera su posición fuera del puerto. Una unidad marítima de la Guardia Costera interceptó el remolcador y la barcaza, y realizó un abordaje de seguridad.

Se detuvo a los ocho polizones y fueron entregados a los agentes de CBP que los esperaban en las terminales de Puerto Nuevo, en el puerto de San Juan.

Ocho polizones fueron detenidos por la Guardia Costera intentando entrar al país a bordo de la barcaza Charlotte Bridge.
Ocho polizones fueron detenidos por la Guardia Costera intentando entrar al país a bordo de la barcaza Charlotte Bridge. (Suministrada)

No se especificó la procedencia de la barcaza.

“La coordinación y la rápida respuesta de la USCG y nuestras agencias colaboradoras para detener y procesar a estos polizones demuestran nuestro compromiso colectivo con la seguridad y la protección de la frontera marítima de Estados Unidos y las vías navegables en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos”, aseguró el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan.

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Breaking NewsGuardia CosteraInmigrantesPatrulla Fronteriza federalDepartamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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