Guardia Costera detiene a ocho polizones en el puerto de San Juan

Cuatro ciudadanos chinos y cuatro dominicanos fueron detenidos el pasado viernes, 22 de mayo, por la tripulación de una embarcación de la Guardia Costera, en conjunto con personal del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), quienes viajaban como polizones en una barcaza que era remolcada con destino al puerto de San Juan.

La Oficina de Prensa de la Guardia Costera indicó, en declaraciones escritas, que personal del Sector San Juan recibió un informe inicial del Centro de Operaciones Aéreas y Marítimas del Caribe del Negociado de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) que alertando sobre la detección visual de posibles polizones a bordo de la barcaza Charlotte Bridge.

La barcaza era remolcada por el remolcador Southern Dawn.

Acto seguido, se le ordenó al capitán del remolcador Southern Dawn que mantuviera su posición fuera del puerto. Una unidad marítima de la Guardia Costera interceptó el remolcador y la barcaza, y realizó un abordaje de seguridad.

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Se detuvo a los ocho polizones y fueron entregados a los agentes de CBP que los esperaban en las terminales de Puerto Nuevo, en el puerto de San Juan.

Ocho polizones fueron detenidos por la Guardia Costera intentando entrar al país a bordo de la barcaza Charlotte Bridge. (Suministrada)

No se especificó la procedencia de la barcaza.