Últimas Noticias
Seguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera ocupa cargamento de cocaína valorado en $5 millones en la bahía de San Juan

Las autoridades federales también arrestaron a un polizón con el contrabando

9 de febrero de 2026 - 1:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los agentes ocuparon diez fardos de cocaína. (Suministrada)
Alex Figueroa Cancel
Por Alex Figueroa Cancel
Periodista de Breaking Newsalex.figueroa@gfrmedia.com

La Guardia Costera informó hoy que arrestó a un polizón de una barcaza con un cargamento de cocaína supuestamente valorado en $5 millones en la bahía de San Juan.

En un comunicado de prensa divulgado este lunes, la agencia militar indicó que la intervención tuvo lugar el pasado 28 de enero, cuando incautaron diez fardos de cocaína junto con oficiales de otras agencias.

“El contrabando incautado pesaba un total combinado de 789.25 libras y se estima que su valor al por mayor supera los $5 millones. El sospechoso detenido enfrenta un proceso federal por cargos de narcotráfico”, apuntó el comunicado.

Explicó que los vigilantes del Centro de Comando del Sector San Juan de la Guardia Costera recibieron una comunicación por radio marítima del remolcador “Signet Thunder”, que se aproximaba, aproximadamente a las 5:48 a.m. del 28 de enero de 2026.

El mencionado buque remolcaba la barcaza “San Juan-JaxBridge”. En ese momento, avisó que “un tripulante de un remolcador de apoyo había abordado la barcaza y vio a un polizón a bordo”.

El remolcador informó además que mantendrían su posición y esperarían ayuda. Al lugar se desplegaron agentes de Patrulla Fronteriza y de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía.

Poco después, personal de la Guardia Costera”vio y recuperó del agua a una persona y diez fardos de presunto contrabando".

Una vez en el muelle, el Equipo de Abordaje del Sector y los oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza completaron el abordaje del Signet Thunder y la barcaza, sin encontrar otros polizones ni contrabando a bordo.

El sospechoso y el contrabando fueron entregados al personal del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de la Guardia Costera para su procesamiento criminal en el Tribunal Federal.

Guardia Costera
Alex Figueroa Cancel
Alex Figueroa Cancel cuenta con una experiencia en el campo periodístico de más de 20 años, cubriendo diversos temas, incluyendo deportes, seguridad, tribunales, política y cultura. Durante más de una década,...
