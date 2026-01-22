Interceptan millonario cargamento de cocaína al norte de Puerto Rico

Un millonario cargamento de cocaína fue interceptado por la tripulación de una de las embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés), el pasado 14 de enero en aguas al norte de Puerto Rico, informó este jueves la oficina de prensa de esa rama de las Fuerzas Armadas a través de una comunicación escrita.

Según la misiva, el operativo, realizado en coordinación con el Departamento de Seguridad de Estados Unidos, logró la incautación de 16 fardos que contenían 1,115.54 libras de la droga, cuyo valor estimado en la calle es de más de $7 millones.

Mientras ejercía labores rutinarias de patrullaje, la tripulación de un avión HC-114 Ocean Sentry destacado en la Estación Aérea del USCG en Miami, detectó una lancha rápida tipo panga, color azul y blanca de unos 25 pies de eslora, que mantenía un curso sospechoso en aguas internacionales al norte de Vega Baja.

Un millonario cargamento de cocaína fue interceptado por la tripulación de una de las embarcaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés), el pasado 14 de enero en aguas al norte de Puerto Rico (Suministrada)

Los vigilantes de la USCG en el Sector San Juan desviaron el patrullero Joseph Tezanos y la tripulación de una lancha mediana de respuesta para interceptar la embarcación sospechosa.

Asimismo, una aeronave de control aéreo y marítimo del Negociado Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) también respondió y mantuvo la vigilancia aérea de la embarcación.

“Una vez en el lugar, la tripulación del patrullero de la USCG, con el apoyo de la tripulación aérea de CBP, interceptó con éxito y tomó el control de la embarcación sospechosa. Tras la detención, la tripulación del patrullero de la USCG embarcó a los tres presuntos contrabandistas y recuperó 16 fardos de contrabando que dieron positivo a cocaína”, indica el comunicado.

“El contrabando y los sospechosos fueron posteriormente transferidos a las fuerzas del orden Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF, en inglés) en San Juan, Puerto Rico”, añade.

No se informó sobre la identidad de los detenidos ni sobre su nacionalidad.