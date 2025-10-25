Opinión
25 de octubre de 2025
78°lluvia moderada
Estados Unidos
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Camión intenta embestir base de Guardia Costera en San Francisco

Los agentes emitieron varias órdenes verbales para que el conductor se detuviera, pero no hizo caso y aceleró repentinamente

25 de octubre de 2025 - 9:16 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Elementos de la Guardia Costera vigilan tras una barrera en la Base Alameda el viernes 24 de octubre de 2025, en Oakland, California. La barrera se erigió ese mismo día después de que agentes policiales dispararan contra un vehículo que retrocedía hacia ellos. (Noah Berger)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Un chofer de camión que se echó en reversa hacia una base de la Guardia Costera en el área de la bahía de San Francisco —sitio de protestas previas contra agentes federales de inmigración— fue baleado por agentes y resultó herido, informaron autoridades el viernes.



El conductor fue detenido para practicarle una evaluación de salud mental tras “intentar convertir el vehículo en un arma para embestir la Base Alameda de la Guardia Costera” el jueves por la noche, según publicó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) en la red social X. Un transeúnte fue alcanzado por un fragmento y recibió tratamiento en un hospital antes de ser dado de alta, se añade en el comunicado.

Ningún miembro de la Guardia Costera resultó herido, se indicó. Los agentes emitieron “varias órdenes verbales” para que el conductor se detuviera, pero no hizo caso y “aceleró repentinamente hacia atrás a gran velocidad directamente hacia ellos”, señala el texto.

“Cuando las acciones del vehículo representaron una amenaza directa para la integridad del personal de la Guardia Costera y de seguridad, los agentes policiales efectuaron varios disparos para defenderse”, agregó.

El conductor fue herido en el estómago y se prevé que sobreviva, según el comunicado. El FBI ya investiga el caso.

“En este momento, el incidente parece ser aislado, y no se conoce de ninguna amenaza actual para el público”, manifestó en un comunicado Cameron Polan, portavoz del FBI en San Francisco. Hasta el momento no se han divulgado más detalles.

Un video de la escena mostraba lo que parecía ser un camión U-Haul para mudanzas que intentaba retroceder hacia la base.

Policías examinan un camión U-Haul para mudanzas involucrado en un tiroteo en la entrada de la Base Alameda de la Guardia Costera, según un agente en el sitio, el viernes 24 de octubre de 2025, en Oakland, California. (AP Foto/Noah Berger)
Policías examinan un camión U-Haul para mudanzas involucrado en un tiroteo en la entrada de la Base Alameda de la Guardia Costera, según un agente en el sitio, el viernes 24 de octubre de 2025, en Oakland, California. (AP Foto/Noah Berger) (Noah Berger)

“U-Haul colabora con las fuerzas del orden para satisfacer cualquier necesidad de investigación que tengan”, expresó en un comunicado Jeff Lockridge, portavoz de la compañía.

Previamente el jueves, un grupo de manifestantes se reunió en la isla. Muchos de ellos coreaban himnos y portaban carteles que rezaban: “Protejamos a nuestros vecinos”, y “No al ICE y a los soldados en la bahía”, en referencia al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y la Guardia Nacional.

Horas antes, el presidente Donald Trump canceló un incremento previsto en el número de agentes federales en San Francisco para combatir la delincuencia. El alcalde Daniel Lurie y el gobernador Gavin Newsom dijeron que emplazarlos era innecesario porque los delitos han disminuido.

Agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza comenzaron a arribar a la base de la Guardia Costera de la región el jueves por la mañana para un posible aumento en las medidas de control migratorio, un movimiento que atrajo a varios cientos de manifestantes.

Trump indicó que dio marcha atrás después de hablar con el alcalde y varios líderes empresariales destacados, los cuales dijeron estar trabajando arduamente para acabar con la delincuencia en la ciudad.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró el viernes en una conferencia de prensa en Minneapolis que había conversado con Trump sobre el incidente, y planteó que el presidente podría cambiar de opinión con respecto a suspender una intervención de fuerzas federales en el área de la bahía de San Francisco si la violencia se incrementa.

Si ellos no “dilucidan cómo proteger a nuestros agentes policiales y proteger a nuestros miembros de la Guardia Costera, nos veríamos obligados a intervenir y proteger a esos individuos”, advirtió.

En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés).Miles de manifestantes tomaron las calles en respuesta al extraordinario despliegue de la Guardia Nacional por parte del presidente Donald Trump, bloqueando una de las principales autopistas y prendiendo fuego a vehículos autónomos mientras las fuerzas policiales intentaban controlar a la multitud con gases lacrimógenos, balas de goma y granadas de aturdimiento.Gran parte del grupo luego se movilizó para bloquear el tráfico en la autopista 101 hasta que agentes de la Patrulla de Caminos de California se retiraron del lugar a última hora de la tarde.
1 / 9 | Arde Los Ángeles: así se vio el tercer día de protestas en defensa de los inmigrantes. En lo que es el tercer día de protestas, manifestantes continúan sus enfrentamientos con las autoridades federales en la ciudad de Los Ángeles para evitar la detención de inmigrantes en la ciudad por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés). - Eric Thayer

El ICE le informó a Yesenia Sanchez —jefa policial del condado Alameda— que la operación había sido cancelada para toda el área de la bahía, una región de nueve condados con aproximadamente 8 millones de personas, indicó el viernes el sargento Roberto Morales, portavoz de Sanchez.

Esa decisión contrastó con otras tomadas por el mandatario para enviar soldados a ciudades gobernadas por demócratas, medidas que han enfrentado intensa resistencia por parte de alcaldes y gobernadores.

El despliegue de efectivos de la Guardia Nacional en las calles de Washington enfrentó impugnaciones en dos tribunales el viernes —una en la capital del país y otra en Virginia Occidental—, mientras que, en Portland, Oregon, un juez sopesaba si debía permitir que Trump desplegara soldados en esa ciudad. El despliegue sigue bloqueado en el área de Chicago.

La isla de la Guardia Costera es una isla artificial de 27 hectáreas formada en 1913 en el estuario de Oakland, entre Oakland y Alameda. Es propiedad federal, no permite visitas del público en general sin una escolta o identificación gubernamental específica, y ha sido sede de la Base Alameda desde 2012, según un documento de la Guardia Costera de 2016.

La Base Alameda proporciona distintos servicios para las actividades de la Guardia Costera a lo largo de la costa oeste de Estados Unidos.

San Francisco, Guardia Costera
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
