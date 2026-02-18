Opinión
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Noticia

Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy

Los 29 fardos tienen un valor aproximado en la calle de $13.3 millones

18 de febrero de 2026 - 4:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al aproximarse la lancha, los presuntos contrabandistas iniciaron maniobras evasivas antes de arrojar su carga por la borda y huir, lanzando los fardos al agua. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Las autoridades federales incautaron el pasado viernes 29 fardos de cocaína que estaban escondidos dentro de una lancha rápida en aguas del océano Atlántico, informó la Guardia Costera de Estados Unidos a través de un comunicado.

El contrabando pesó un total de 2,083 libras y se estima que tiene un valor de $13.3 millones.

Sin embargo, la USCG dijo que no se realizó ninguna detención durante la incautación.

Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy
Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy (Suministrada)

Según el informe de los hechos, durante un patrullaje rutinario en la noche del pasado viernes, la tripulación de un avión del USCG avistó una lancha rápida, tipo panga, que transportaba múltiples fardos y contenedores de combustible, a aproximadamente 100 millas náuticas al norte de Camuy.

“El Centro de Comando del Sector San Juan desvió la lancha Joseph Napier de la Guardia Costera para interceptar la embarcación sospechosa y coordinó con personal del Departamento de Seguridad Nacional de la región de San Juan, incluyendo la División Aérea y Marítima del Caribe de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey e Investigaciones de Seguridad Nacional”, indica la comunicación escrita.

Al aproximarse la lancha, los presuntos contrabandistas iniciaron maniobras evasivas antes de arrojar su carga por la borda y huir.

Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy
Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy (Suministrada)

La tripulación del navío del USCG logró recuperar del agua 29 fardos, que, posteriormente, dieron positivo en las pruebas de cocaína. Más tarde, agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos localizaron la lancha rápida abandonada en tierra cerca de Arecibo.

