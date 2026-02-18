Las autoridades federales incautaron el pasado viernes 29 fardos de cocaína que estaban escondidos dentro de una lancha rápida en aguas del océano Atlántico, informó la Guardia Costera de Estados Unidos a través de un comunicado.

El contrabando pesó un total de 2,083 libras y se estima que tiene un valor de $13.3 millones.

Sin embargo, la USCG dijo que no se realizó ninguna detención durante la incautación.

Guardia Costera incauta millonario cargamento de cocaína frente a la costa de Camuy (Suministrada)

Según el informe de los hechos, durante un patrullaje rutinario en la noche del pasado viernes, la tripulación de un avión del USCG avistó una lancha rápida, tipo panga, que transportaba múltiples fardos y contenedores de combustible, a aproximadamente 100 millas náuticas al norte de Camuy.

“El Centro de Comando del Sector San Juan desvió la lancha Joseph Napier de la Guardia Costera para interceptar la embarcación sospechosa y coordinó con personal del Departamento de Seguridad Nacional de la región de San Juan, incluyendo la División Aérea y Marítima del Caribe de Aduanas y Protección Fronteriza, la Patrulla Fronteriza del Sector Ramey e Investigaciones de Seguridad Nacional”, indica la comunicación escrita.

Al aproximarse la lancha, los presuntos contrabandistas iniciaron maniobras evasivas antes de arrojar su carga por la borda y huir.

