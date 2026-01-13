Guardia Costera hará patrullaje en el Puerto de San Juan durante las Fiestas de la Calle San Sebastián

La Guardia Costera de Estados Unidos (USCG, en inglés) anunció este martes que se prepara para realizar un patrullaje de intervención con operadores de embarcaciones privadas de pasajeros que ofrecen transportación ilegalmente hacia las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026, que se celebrarán entre el 15 y el 18 de enero.

Según el USCG, en años anteriores se ha intervenido con operadores privados no autorizados que transportan por la vía marítima a los asistentes del concurrido festival. La agencia federal recordó que solamente un capitán licenciado por esa agencia tiene la autorización de transportar pasajeros en una embarcación de alquiler.

“Los operadores de embarcaciones de alquiler que transporten pasajeros sin la licencia correspondiente podrían enfrentar la cancelación del viaje y posibles multas que pueden oscilar entre $500 y un máximo de $117,608″, señaló el USCG a través de una comunicación escrita.

“Con las proyecciones de asistencia para el Festival de la Calle San Sebastián de este año, que se estiman en más de un millón de personas, anticipamos un mayor volumen de actividad marítima recreativa y comercial en el Puerto de San Juan”, añade la misiva, firmada por el comandante Matthew Romano, jefe de respuesta del Sector San Juan de los guardacostas.

Romano indicó que entre las agencias que participaran en el operativo de vigilancia se destacan la estación del USCG de San Juan, la división de Prevención y Respuesta del Sector de la Guardia Costera de San Juan, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Aeronáutica y Marítima del Caribe, las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico, la división de la Policía Marítima Municipal de San Juan y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

Operativo Guarda Costas para las Fiestas de la Calle San Sebastián 2026. (Suministrada)

Las autoridades federales instan al público a que, de conocer a alguien que realice mantenga una operación ilegal de transporte de pasajeros, comunicarse con el Centro de Comando del Sector de la Guardia Costera de San Juan al 787-289-2041.

“Recomendamos al público que tenga la intención de acceder al festival por vía marítima a que esté atento a los operadores de embarcaciones ilegales de pasajeros y que no contrate a ningún operador que se niegue o no presente su capitán y credenciales de embarcación. Los operadores de embarcaciones ilegales de pasajeros representan un riesgo para la seguridad de las embarcaciones y los pasajeros, por lo que es de vital importancia que concienticemos para evitar cualquier incidente que pueda amenazar la seguridad de las personas en el agua y arruinar su experiencia en el festival”, dijo.

Romano recomendó a los interesados en asistir a utilizar el sistema público de lanchas y otros medios de transporte público disponibles y anunciados por los organizadores del evento.

EL USCG recordó a los operadores de embarcaciones que son responsables de la operación segura de sus embarcaciones recreativas y que deben contar con todo el equipo de seguridad y la documentación requerida. De igual manera, recalcó que operar una embarcación recreativa bajo la influencia del alcohol con una concentración de alcohol en la sangre de 0.08% o superior es ilegal y los infractores se enfrentan a la suspensión del viaje, multas y hasta tres años de prisión.

