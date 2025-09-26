Opinión
26 de septiembre de 2025
89°aguaceros
NoticiasSeguridad
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Guardia Costera rescata a pareja que quedó varada en una formación de piedras en una playa de Hatillo

Un hombre y una mujer quedaron atrapados en la playa punta Maracayo luego que la marea subió repentinamente

26 de septiembre de 2025 - 2:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Guardia Costera envió su helicóptero MH-60 Jayhawk para proveer asistencia en uno de los rescates. (Suministrada)
El personal del helicóptero MH-60 Jayhawk llevó a cabo el rescate.
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

La Guardia Costera rescató, en la tarde de este viernes, a dos personas que quedaron varadas en una formación de piedras en la playa punta Maracayo, en Hatillo, luego que la marea subió repentinamente, confirmó el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas estadounidenses a El Nuevo Día.

RELACIONADAS

Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera, explicó que un hombre de 50 años y una mujer de 56 se encontraban pescando en la formación de rocas cuando, debido a fuertes lluvias y a las condiciones de la marea provocadas por la onda tropical AL94 y el paso al noreste del huracán Humberto, la marea subió y quedaron incomunicados de la orilla.

Las personas llamaron a un familiar, y ese familiar, preocupado por las corrientes y la lluvia, llamó al (Sistema de Emergencias) 9-1-1, quienes se comunicaron con nosotros. Se despachó un helicóptero MH-60 Jayhawk, pero también nos comunicamos con la OMME (Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias) de Hatillo”, indicó Castrodad.

El portavoz indicó que, debido a las condiciones del tiempo y de la marea, el personal de la OMME no pudo llegar a la formación rocosa. No obstante, el helicóptero de la Guardia Costera rescató a la pareja y las traslado hasta la orilla.

La Policía luego indicó que la pareja se encontraba en buen estado de salud.

Por su parte, Castrodad exhortó a las personas a estar pendientes a los boletines del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), pues se esperan condiciones peligrosas en las costas por los próximos días, en especial en el norte y noreste de Puerto Rico, debido al paso del huracán Humberto.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
