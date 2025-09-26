Guardia Costera rescata a pareja que quedó varada en una formación de piedras en una playa de Hatillo

La Guardia Costera rescató, en la tarde de este viernes, a dos personas que quedaron varadas en una formación de piedras en la playa punta Maracayo, en Hatillo, luego que la marea subió repentinamente, confirmó el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas estadounidenses a El Nuevo Día.

Ricardo Castrodad, portavoz de la Guardia Costera, explicó que un hombre de 50 años y una mujer de 56 se encontraban pescando en la formación de rocas cuando, debido a fuertes lluvias y a las condiciones de la marea provocadas por la onda tropical AL94 y el paso al noreste del huracán Humberto, la marea subió y quedaron incomunicados de la orilla.

“Las personas llamaron a un familiar, y ese familiar, preocupado por las corrientes y la lluvia, llamó al (Sistema de Emergencias) 9-1-1, quienes se comunicaron con nosotros. Se despachó un helicóptero MH-60 Jayhawk, pero también nos comunicamos con la OMME (Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias) de Hatillo”, indicó Castrodad.

El portavoz indicó que, debido a las condiciones del tiempo y de la marea, el personal de la OMME no pudo llegar a la formación rocosa. No obstante, el helicóptero de la Guardia Costera rescató a la pareja y las traslado hasta la orilla.

La Policía luego indicó que la pareja se encontraba en buen estado de salud.