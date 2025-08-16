Guardia Costera coloca seis puertos de la isla bajo condición Yankee ante el huracán Erin

La Guardia Costera colocó seis puertos marítimos en Puerto Rico bajo la condición Yankee debido al paso del huracán Erin, que alcanzó la categoría 4 en la mañana del sábado.

La Condición de Puerto Yankee entró en vigor a las 8:00 a.m. de este sábado en los puertos de Arecibo, San Juan, Fajardo, Ceiba, Vieques y Culebra.

Todos los demás puertos en Puerto Rico permanecerán en la Condición de Puerto X-RAY hasta nuevo aviso, indicó la entidad federal en un comunicado de prensa.

Los puertos bajo la Condición de Puerto YANKEE están cerrados a todo tráfico de embarcaciones entrantes, a menos que estén autorizadas por el Capitán del Puerto.

Además, todas las embarcaciones de 500 toneladas o más, con una solicitud aprobada por el Capitán del Puerto, están autorizadas a permanecer en el puerto.

No obstante, las embarcaciones -de la misma cantidad de toneladas- que no tuvieran una solicitud aprobada, debían abandonar el puerto antes de que la Condición Yankee entrara en vigor, se advirtió.

Los puertos e instalaciones marítimas bajo la Condición de Puerto X-RAY permanecerán abiertos a todo el tráfico comercial y todas las operaciones de carga y transferencia podrán continuar mientras esta condición siga vigente, detalló la Guardia Costera.

En ese sentido, se exhortó “encarecidamente a la comunidad marítima a mantenerse vigilante y tomar las precauciones necesarias, ya que el huracán Erin continúa fortaleciéndose en su trayectoria actual hacia el oeste-noroeste, al norte de las islas”.

A las instalaciones portuarias se les recomienda revisar sus planes de condiciones climáticas severas y tomar todas las precauciones necesarias para prepararse adecuadamente ante las condiciones esperadas.

“A las embarcaciones recreativas se les recomienda buscar un refugio seguro”, dijo la Guardia Costera, quien además hizo un llamado importante de seguridad.

Estos son algunas de las recomendaciones realizadas por la Guardia Costera: