La Guardia Costera realizó dos rescates y 54 abordajes durante operativo en el fin de semana feriado

Un operativo conjunto entre la Guardia Costera (USCG) y las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía durante el fin de semana feriado resultó en 54 abordajes que produjeron tres casos de navegación bajo los efectos del alcohol, informó el brazo de seguridad marítima de las Fuerzas Armadas estadounidenses en declaraciones escritas.

La Guardia Costera informó, además, que realizaron dos rescates como parte de la denominada Operación Agua Seca (Operation Dry Water), realizada en aguas de Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses.

Como parte del operativo, la tripulación de una de las embarcaciones de la Guardia Costera en San Juan rescató a dos personas en una motora acuática (jet ski) del agua el 1 de septiembre, Día del Trabajo, luego de que el vehículo se volcó en horas de la noche cerca de la playa del cayo Icacos, a las afueras de la costa de Fajardo.

“El personal de vigilancia de la Guardia Costera recibió un informe por radio VHF, canal 16, de dos personas en peligro tras el vuelco de una moto acuática, la noche del lunes. El personal de vigilancia desvió una embarcación especial de 33 pies de la USCG, que operaba en las inmediaciones, para prestar asistencia”, sostuvo la Guardia Costera.

Tensos momentos en el mar: así fue la operación para salvar a tres navegantes al norte de San Juan. Unas tres personas fueron rescatadas el lunes de una embarcación que se hundía al norte de la entrada del Puerto de San Juan.

“Una vez en el lugar, la tripulación de la USCG embarcó a los dos pasajeros y remolcó la moto acuática hasta Las Croabas en Fajardo. Tras el rescate, ambas personas fueron citadas por negligencia y por navegar bajo los efectos del alcohol”, añadió.

Por otra parte, en la costa de Cabo Rojo, el domingo por la noche, se citó a dos operadores de embarcaciones señalados por negligencia al presuntamente operar una lancha a alta velocidad y bajo los efectos del alcohol en una zona marítima con velocidad restringida (No Wake Zone).

“Les recordamos a todos que navegar bajo los efectos del alcohol es ilegal. Si planean beber, deben designar a una persona cualificada, no bajo los efectos del alcohol, responsable de operar la embarcación. Nuestro objetivo es que todos disfruten de un día seguro en el agua. Navegar bajo los efectos del alcohol pone en riesgo su vida, la de las personas en su embarcación y la del resto de los navegantes”, declaró el teniente comandante Ray López, comandante de la operación, en el comunicado.

La Guardia Costera indicó que, según las Estadísticas de Navegación Recreativa de 2024, el alcohol continúa siendo el principal factor contribuyente conocido en accidentes náuticos mortales en 2024, con 92 muertes, lo que representa el 20 % del total de fallecimientos.

“Durante la campaña Operación Agua Seca de 2024, agentes de todo el país sacaron del agua a 584 operadores de embarcaciones bajo los efectos del alcohol, lo que ayudó a prevenir incidentes potencialmente mortales”, añade el comunicado.