Verónica Ferraiuoli niega conducta antiética tras queja acogida por el Tribunal Supremo

Luego que el Tribunal Supremo acogiera una queja por posible conflicto ético en su contra, la licenciada Verónica Ferraiuoli, exsecretaria designada de Estado, rechazó este jueves haber incurrido en conducta indebida al representar al ahora secretario de Salud, Víctor Ramos, en una demanda, aun cuando ambos ya formaban parte del gabinete de la gobernadora Jenniffer González.

“Rechazo cualquier alegación de conducta indebida en este caso (Sally Priester vs. Departamento de Salud), como en cualquier otro. Conforme a mi responsabilidad ética, tras ser nombrada secretaria de Estado, solicité al Tribunal Apelativo, donde se encontraba el caso en ese momento, me permitiera renunciar a la representación del Dr. Víctor Ramos. Esto, sin afectar los derechos del Dr. Ramos en este caso”, dijo Ferraiuoli, actual directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, en declaraciones escritas.

“Esta petición de renuncia fue aceptada por dicho Tribunal, donde el caso en cuestión se encontraba paralizado y sometido para adjudicación. También, debo aclarar que, si mi nombre continuaba apareciendo en el ‘docket’ del Tribunal de Distrito, aún luego de haber renunciado a la representación del Dr. Ramos, era únicamente porque el sistema me mantenía como abogada en el récord histórico de cuando el caso se radicó en 2022, no porque estuviera ejerciendo representación activa alguna”, agregó.

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La también coordinadora de eficiencia gubernamental y esposa del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech señaló, de paso, que estas serán sus únicas expresiones públicas del tema, “ya que las reglas del Tribunal Supremo requieren la confidencialidad de estos procesos”.

El Nuevo Día solicitó y aguarda por una reacción de Ramos.

“Confirmamos que existe una queja activa contra la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 de Reglamento del Tribunal Supremo”, indicó, más temprano este jueves, la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Ferraiuoli representaba a Ramos en una demanda incoada por la doctora Priester, en 2022, ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, en la que alegó violación de derechos civiles tras ser sancionada por expresiones sobre el manejo del gobierno en medio de la pandemia de COVID-19.

Para cuando inició el pleito, Ferraiuoli se desempeñaba como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, presidido entonces por Ramos.

Sin embargo, tras asumir cargos públicos –incluyendo su designación como secretaria de Estado y, en ocasiones, como gobernadora interina–, continuó representándolo sin solicitar una dispensa, en lo que podría constituir un conflicto ético, según documentos revelados por el periodista Rafael Lenín López, del programa “Primera Pregunta” (Telemundo). Ferraiuoli no fue confirmada a la secretaría de Estado.

Previo a las expresiones de Ferraiuoli, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, dijo que “lo importante aquí es que ella renunció a esa representación a nivel apelativo hace más de un año”.

“De hecho, el Tribunal Apelativo federal acoge la solicitud de renuncia”, sostuvo el portavoz de La Fortaleza, durante la sesión bisemanal “En Récord”.

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