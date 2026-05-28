Recinto de Utuado de la UPR ya cuenta con un rector en propiedad
La Junta de Gobierno aprobó la designación del doctor Ferdinand Álvarez Rivera
28 de mayo de 2026 - 1:57 PM
28 de mayo de 2026 - 1:57 PM
La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) dio paso este jueves a la designación del doctor Ferdinand Álvarez Rivera como rector en propiedad del recinto de Utuado.
Álvarez Rivera ha fungido como rector interino de Utuado desde el 15 de septiembre del año pasado.
El nombramiento fue aprobado con 11 votos a favor y uno en contra.
El representante claustral William Muñiz emitió un voto explicativo. Estableció que su voto en contra responde a que el proceso de designación se “llevó a cabo atropelladamente”. Recordó que votó de forma similar el mes pasado, cuando se aprobaron otros nombramientos en momentos en que se reportaban manifestaciones y paros estudiantiles en varios recintos.
El aval a Álvarez Rivera como rector de Utuado se une las confirmaciones, el 30 abril, de los líderes en propiedad de las unidades de Arecibo, Cayey y Humacao.
El recinto de Utuado había estado sin un rector en propiedad desde julio pasado, cuando el entonces jefe, Luis Tapia Maldonado, fue el primero en ser destituido por la presidenta Zayira Jordán Conde. Su salida lanzó al recinto en varias semanas de inestabilidad, pues, al menos, dos funcionarios designados por Jordán Conde como rectores interinos fueron rechazados.
Con esta aprobación, la mayoría de los 11 recintos de sistema universitario ya cuentan nuevamente con rectores en propiedad. Quedan en mano de rectores interinos los recintos cuyos dirigentes fueron destituidos –de cantazo– a finales de marzo, acción que desencadenó una serie de paros estudiantiles, manifestaciones y hasta huelgas.
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