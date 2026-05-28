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Abren convocatoria para apoyo de proyectos de infraestructura comunitaria

La organización sin fines de lucro, La Maraña, indicó que la iniciativa elegida recibirá una inversión de $10,000 para completar su propuesta

28 de mayo de 2026 - 2:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto. (Suministrada)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La organización sin fines de lucro para promover el desarrollo sostenible y la revitalización comunitaria, La Maraña, anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto.

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A través de una comunicación escrita, la directora ejecutiva de la organización, Cynthia Burgos López, explicó que la convocatoria está dirigida a comunidades, colectivos y organizaciones interesadas en desarrollar proyectos de infraestructura comunitaria.

“El enfoque para la convocatoria está en el identificar propuestas creativas que respondan a las necesidades y aspiraciones particulares de la comunidad, o sea proyectos basados en el lugar, indica la misiva.

La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto.
La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto. (Suministrada)

Los proyectos elegibles incluyen parques comunitarios, espacios públicos, áreas recreativas, proyectos de infraestructura verde, adaptación climática, mobiliario urbano, sistemas de captación de agua, composta, cocinas comunitarias, espacios culturales, proyectos de arte público y otras iniciativas de uso y beneficio común.

“Nuestro interés es que las comunidades puedan liderar la toma de decisiones y manejo de los espacios que habitan, estos procesos a su vez abren el espacio para hablar de las múltiples intersecciones que tiene la infraestructura comunitaria como la vivienda, transporte y movilidad, adaptación climática, biodiversidad, economía, reforestación, agua, energía y demás”, explicó Burgos López.

La organización indicó que el proceso de selección del proyecto considerará aspectos como la participación comunitaria, economías alternas, viabilidad de implementación, medioambiente y clima, y el potencial de fortalecer procesos de autogestión y sostenibilidad comunitaria.

La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto.
La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto. (Suministrada)

“El Laboratorio es un proceso interactivo mediante el cual la comunidad asume un rol activo en la toma de decisiones a través de herramientas como la planificación comunitaria y presupuesto participativo”, indicó por su parte Mariangelie Ortiz, coordinadora comunitaria de la organización.

Desde el 2014, La Maraña trabaja junto a comunidades de todo Puerto Rico con asistencia en el diseño de infraestructura comunitaria como herramienta de desarrollo sostenible.

Durante los pasados 12 años, la organización ha colaborado con más de 30 comunidades, impulsando iniciativas diversas con más de $500,000.00 invertidos directamente en las comunidades.

La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto.
La Maraña anunció este jueves su quinta convocatoria abierta para identificar una iniciativa comunitaria que recibirá una inversión de $10,000 y asesoría para completar el proyecto. (Suministrada)

Las organizaciones interesadas tienen hasta el 19 de junio próximo para someter sus propuestas. Para preguntas o información adicional, las personas interesadas pueden comunicarse a la dirección de correo electrónico mariangelie@lamarana.org.

Tags
Breaking NewsProyecto comunitarioOrganizaciones sin fines de lucro
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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