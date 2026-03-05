Programa Mano Amiga abre nuevo período de solicitudes para apoyo a organizaciones sin fines de lucro

La Fundación Plaza Las Américas y la Fundación Plaza Del Caribe anunciaron el inicio del nuevo período de solicitudes del Programa Mano Amiga, que apoya económicamente a organizaciones sin fines de lucro para continuar respondiendo a las necesidades de las comunidades y asegurar la alineación con las prioridades estratégicas de ambas instituciones.

Este año, en su décima celebración de aniversario, Mano Amiga sigue ofreciendo a las entidades elegibles la oportunidad de presentar sus propuestas, del 1 al 31 de marzo, para que programas de educación, arte y cultura, salud y capacitación de la mujer reciban subvenciones para sus proyectos.

“El Programa Mano Amiga cumple 10 años reafirmando nuestro compromiso con Puerto Rico. Alcanzar la edición número 20 es testimonio del poder de la colaboración y del impacto transformador que logran nuestras organizaciones aliadas. Seguiremos apostando a iniciativas que generen cambios reales y sostenibles en nuestras comunidades”, expresó, en un comunicado de prensa, Lorraine Vissepó, directora de comunicaciones corporativas de Empresas Fonalledas.

Durante la pasada década, Mano Amiga ha impactado a más de 500,000 personas a través de una inversión social que supera los $4 millones, consolidándose como un puente de apoyo y recursos para organizaciones sin fines de lucro comprometidas con el desarrollo y bienestar de Puerto Rico.