Tribunal Supremo acoge queja ética contra la licenciada Verónica Ferraiuoli

“Confirmamos que existe una queja activa contra la licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo, cuyo contenido es confidencial, conforme a lo dispuesto en la Regla 14 de Reglamento del Tribunal Supremo”, indicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

Según documentos revelados por el periodista Rafael Lenín López, del programa “Primera Pregunta”, de Telemundo, la queja responde a que, hasta el 10 de mayo, la funcionaria representó al secretario de Salud, Víctor M. Ramos Otero en una demanda federal.

En el recurso legal, presentado en 2022 ante el Tribunal federal para el Distrito de Puerto Rico, la doctora Sally Priester alegó violación de derechos civiles luego de que fue sancionada por expresiones sobre el manejo del gobierno en medio de la pandemia de COVID-19.

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Para cuando inició el pleito, Ferraiuoli Hornedo se desempeñaba como abogada del Colegio de Médicos Cirujanos, presidido entonces por Ramos Otero.

No obstante, tras asumir cargos públicos —incluyendo su designación como secretaria de Estado y, en ocasiones, como gobernadora interina— continuó representándolo sin solicitar una dispensa, en lo que podría constituir un conflicto ético, señaló Lenín López.

Término previsto

Los documentos en poder del periodista reflejan que, tan reciente como ayer, miércoles, la Secretaría del Tribunal Supremo le notificó a Ferraiuoli Hornedo que, “visto el escrito que presentó el 26 de mayo de 2026, se le concede hasta el 2 de junio de 2026 para someter su contestación” a la queja AB-2026-0123.

“Se le recuerda que debe presentarla en este Tribunal en original y una copia, y notificarla a la parte promovente conforme a lo dispuesto en el Reglamento del Tribunal Supremo. Se le apercibe que, de no comparecer en el término previsto, la queja se referirá al pleno del Tribunal para la acción correspondiente, incluyendo la posible imposición de sanciones disciplinarias severas, como la suspensión del ejercicio de la profesión”, indica el documento de una página.

De acuerdo a lo publicado por Lenín López, la querellante alegó que el 4 de mayo de 2026 acudó a la Oficina Ética Gubernamental para solicitar información sobre alguna dispensa, autorización, o inhibición de Ferraiuoli Hornedo como abogada representando a Ramos Otero.

“La licenciada Ferraiuoli Hornedo continuó representando legalmente al doctor Víctor Ramos, secretario de Salud mientras era secretaria de Estado interina y gobernadora interina en el año 2025. La licenciada Ferraiuoli al ejercer funciones de secretaria del Departamento de Estado debió inhibirse en el caso ya antes mencionado, ya que representa un conflicto de interés a la Ley de Etica Gubernamental”, dice la queja.

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¿Cuándo solicitó retirarse del caso federal?

El 10 de mayo, Ferraiuoli Hornedo presentó una moción de tres páginas donde solicita a la jueza de distrito Silvia L. Carreño Coll, del Tribunal federal, que “le conceda formalmente autorización para retirarse como abogada de récord del doctor Víctor Ramos Otero”.

En resumen, Ferraiuoli Hornedo precisó en el documento que, el 3 de febrero de 2022, compareció en el caso en representación de Ramos Otero.

Asimismo, añadió que, el 10 de agosto de 2022, el Tribunal desestimó sin perjuicio las reclamaciones de la parte demandante contra el Departamento de Salud de Puerto Rico, dejando sin efecto las solicitudes de remedio preliminar interdictal presentadas por la demandante.

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“El Tribunal también paralizó la reclamación de daños monetarios contra el doctor Ramos, en espera de la resolución de los procedimientos administrativos en curso ante la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica de Puerto Rico”, indicó Ferraiuoli Hornedo.

También señaló que, el 1 de septiembre de 2022, la parte demandante presentó una Notificación de Apelación Interlocutoria. Sin embargo, indicó que, el 9 de febrero de 2025, el licenciado Francisco E. Colón Ramírez compareció en representación de Ramos Otero en el proceso ante el Primer Circuito en Boston.

“Tras su comparecencia como abogado del doctor Ramos, el Primer Circuito concedió mi solicitud para retirarme como abogada del doctor Ramos”, precisó Ferraiuoli Hornedo en la moción disponible en el expediente electrónico del caso federal.

“En los días previos a mi designación como secretaria de Estado de Puerto Rico, informé a todos mis clientes que ya no podría continuar representándolos y coordiné la sustitución de abogados para que continuaran con sus casos”, aseguró la licenciada.

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En el caso específico de las reclamaciones ante el Tribunal federal, subrayó que Colón Ramírez aceptó representar a Ramos Otero y así lo ha hecho desde entonces. “Sin embargo, no solicité formalmente autorización para retirarme de la representación del doctor Ramos ante este Tribunal, confiando en el hecho de que el Primer Circuito ya había autorizado mi retiro durante los procedimientos apelativos”, comentó.

“Para aclarar el expediente y atender las preocupaciones de la parte demandante respecto al hecho de que continúo recibiendo notificaciones de estos procedimientos, respetuosamente solicito al Tribunal que tome conocimiento de los hechos aquí expuestos y que formalmente me conceda autorización para retirarme como abogada de récord del doctor Ramos”, puntualizó.